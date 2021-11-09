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轟退將夏瀛洲言論 蘇揆：連ADIZ都賣掉了 很可恥

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
記者邱德祥／攝影
記者邱德祥／攝影

共機頻繁騷擾我空域，退役將領夏瀛洲，日前宣稱解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。行政院長蘇貞昌今上午在立法院答詢時痛斥，全體國人包括三軍將士，大家為了守護國家盡心盡力，竟有不肖退將妄發狂言，把自己一生的認知，一輩子的宣揚做徹底反轉，非常可恥。

民進黨立委王定宇今質詢時提及此事，希望蘇揆表達態度，並指出，縱使是退將仍領著人民的納稅錢，沒有一個國家可容許這樣的言論、把國家主權抹掉，空軍飛行員每天累得要死防禦，老學長竟然說那是人家的。

蘇貞昌表示，台灣從威權走到民主，這是多少代台灣人辛苦堅持民主自由、流血流汗走到今天。他在當兵時看那些將領當年在台上講的話，成為退將後竟跑到中國，在台上講的和當年他們在台下聽的完全相反的話，「當年是萬惡共匪到現在變這樣，我深深不以為然，深以為可恥。」

蘇貞昌說，國家應該規定的法律若還有不足，應該用法律加以制裁，任何國家都不容其將領，甚至退役後，做這種危害國家的事。

蘇貞昌也說，他時常在飛機降落時，看到國軍弟兄全副武裝坐在機艙內，因為幾分鐘內就要趕到西南防空識別區（ADIZ）排除中國空軍的騷亂，這些都是台灣訓練出來最英勇的將士，備勤辦公室紅燈一亮，6分鐘飛機就要起飛。

蘇揆表示，極少數退將非常可恥，真的對不起自己過去當過空軍官校的校長，訓練出年輕一代正在辛苦捍衛國家，竟然講這種話，連ADIZ都賣掉了，很可恥。

退將 蘇貞昌 空軍

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