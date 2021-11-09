國防部發言人史順文：不會由國防部主動發起恢復徵兵

國防部上午舉行記者會發布110年國防報告書，內容說明國軍精進後備軍人教召與軍事訓練役訓練的措施，但被問及國軍會否恢復1年期徵兵，國防部表示，此案須研議，也不會由國防部發起。

新年度國防報告書提出「精進教召訓練」等章節，指為迅速恢復後備軍人戰鬥技能，強化教育召集訓練強度，將原「2年1訓、每次5至7天」調整為「年年施訓、每次14 天」，自111 年起試行驗證。

報告書進一步指出，國軍依整體防衛作戰需求檢討後備兵力，110年已編成2個步兵旅、1個後備部隊訓練中心，後續依期程規劃於113年前再編成3個步兵旅、2個後備部隊訓練中心，期藉增編後備部隊與調整編裝，提升教召訓練能量，與常備部隊共同組建堅強與持續的防禦體系。

至於4個月的常備兵役「軍事訓練」，實施維持5週「入伍訓練」，但結訓後以抽籤方式，分發至陸、海、空軍、憲兵及步兵旅、新訓中心等常、後備部隊，實施11週部隊實務工作及基礎戰力訓練。另擇優送訓兵監實施儲備幹部、中級專長培訓，以滿足編實、擴編動員專長編管選用需求，提升常備及後備部隊防衛戰力。

對於近期外界關切國軍因應情勢是否恢復徵兵，資規司人力資源處長董紹明表示，延長義務役期涉及國軍訓量擴充、部隊組織調整與訓練幹部、硬體設施投資增加議題，須整體評估政府所須投入資源；政策形成允宜審慎周延，國防部將持續蒐集各界意見，供政策參酌。

史順文進一步補充表示，雖然最近外界曾提出這項議題與意見，但須經一番討論，國防部不會主動發起，我們的兵役制度已從兩年徵兵轉變為募兵，以志願役為主，服役時間最少四年，役期長且訓練精良，以四個月軍事訓練役來評估國軍整體戰力，是不正確的。

史順文表示，明年度實施教召新制，是為有效提升後備部隊戰力，國防部於上週二例行記者會已主動對外界說明。明年後備軍人的訓練內容，國防部已完成適度調整規劃，並置重點在「專長複訓」、「射擊訓練」以及「戰鬥教練」等課程內容，以提升後備軍人的作戰能力。國防部將於明年第四季完成執行成效檢討，以作為後續政策推動依據。