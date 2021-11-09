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國防報告書揭露國造反物資狙擊槍年底完成初期戰術測試
國防部發布110年國防報告書書中披露，國防部軍備局將於年底完成輕重型狙擊槍戰術測試。據指出，此案500餘隻輕型狙擊槍已陸續交裝，年底進行戰術測試者，是國造重型50大口徑的反物資狙擊槍，年底前完成戰術測試。
國防部上午舉行記者會公布中英文版的中華民國110年「國防報告書」，內容運用大批「知識圖卡」，不少訊息隱藏其中。
書中知識圖表披露，國軍108年啟動國造自研輕、重型狙擊槍等精準武器，預計110年底通過初期作戰測評。
但根據軍備局向立法院報告指出，不過，陸軍司令部表示，輕型狙擊槍於110年3月16日測評合格，原預定110年8月31日解繳514支，又因205廠狙擊鏡採購進度延宕，調整解繳規劃於110年11月19日前解繳306支，12月20日前解繳208支，合計514支。圖表內容何解？
據軍方證實，報告書中所指「年底進行戰術測試」者，是國造重型50大口徑的反物資狙擊槍，年底前完成初期戰術測試。
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