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大二生進手術室縫合惹議 成大醫證實：技術受認可、依法進行

評／潛艦撞出海面 曝美軍在西太平洋的水下布局

國防報告書知識圖表有料 共艦在台灣海峽固定實施偵巡

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發布110年國防報告書，內容綜整中共對台政策及威脅分析，在內容圖表一角披露，2018年共軍艦艇已首度在台灣海峽執行偵巡。圖/取自110年國防報告書
國防部發布110年國防報告書，內容綜整中共對台政策及威脅分析，在內容圖表一角披露，2018年共軍艦艇已首度在台灣海峽執行偵巡。圖/取自110年國防報告書

國防部發布110年國防報告書，內容綜整中共對台政策及威脅分析，在內容圖表一角披露，2018年共軍艦艇已首度在台灣海峽執行偵巡。

台灣海峽近兩年持續有美軍及各國艦艇航經，據信共軍在海峽兩端都有部署有艦艇跟監，我軍亦同。這是國防部首度低調證實此事。

國防部上午舉行記者會公布中英文版的中華民國110年「國防報告書」，內容運用大批「知識圖卡」，不少訊息隱藏其中。

報告書中製作的中共對政策及威脅分析圖，剖析中共自1949年至2021年各時期不同對台威脅區塊與歷年機艦擾台的路徑，包括戰機逾越中線挑釁的三種路徑，也呈現共軍在東海與海峽中線邊綠當面部署軍艦，但未逾越中線。

國防部在圖表注釋中指出，共軍在2016年首度機、艦繞台，2018年共艦首次海峽偵巡。

國防部 中共 軍艦

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