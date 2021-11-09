美來台軍事交流者眾 中共軍事事務研究所交流能量曝光

國防部發布110年國防報告書，內容對近期美媒熱烈炒作的美台協訓關係，隻字未提，但統計有108年9月至110年8月，美方來訪進行軍事交流計107案618人次，另採視訊、電話會議或書面交換等執行方案計102案1639人次，合計384案2799人次。書中同時披露，國防大學的「中共軍事事務研究所」，自108年9月至110年8月止，計辦理14團次、含5次視訊，從事國外研究機構及智庫來台交流。

國防部新年度國防報告書中設有國防軍事交流專章，在台美軍事交流合作部分，重申台美基於《台灣關係法》與「六項保證」，並提及美國會及行政部門陸續通過《台灣保證法》等多項友我法案，並重申協助台灣提升防衛能力之承諾，共同確保台海安全與區域穩定。

書中提及，國防部依「國家安全」、「國防戰略」及「軍事作戰」等3層架構，按計畫執行對美「政策對話」、「軍（商）售管理」、「軍備科研」、「防衛評估」、「專業國防」、「教育訓練」、「情報交換」、「戰訓整備」、「後勤維保」及「通資指管」等10類軍事交流。

書中指出，雖受COVID-19疫情影響，台美雙方仍透過替代方案持恆交流，108年9月至110年8月，實際出訪計175案542人次、來訪計107案618人次，另採視訊、電話會議或書面交換等執行方案計102案1639人次，合計384案2799人次，主要針對強化國防科研、網路安全、汲取作戰訓練實務經驗，以及提升整體情監偵、遠距精準打擊及戰場指管等防衛作戰能力，並就中共「網路戰」、「認知戰」及「超限戰」威脅的議題，進行交流合作。

報告書提及對美軍購，指美國供售我國的方陣快砲、長程潛射重型魚雷等武器裝備已陸續交運，以及持續進行F-16A/B 型戰機之性能提升，可滿足防衛作戰所需之戰力。108至110 年美國同意對我供售「M1A2T 戰車」、「人攜式刺針飛彈」、「F-16V（BLK70）型戰機」、「海馬士系統（HIMARS）」、「MS-110 偵照莢艙」、「F-16型戰機遠距精準武器（SLAM-ER）」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「MQ-9B 無人機」、「野戰資訊通信系統」及「新型155公厘自走砲」等軍備，獲得後將強化聯合制空、制海及反登陸的作戰效能。

書中特別提及，國防大學「中共軍事事務研究所」，自108年9月至110年8月止，辦理14團次、含5次視訊國外研究機構及智庫來臺進行交流；另配合外交部主辦「遠朋國建班」召訓3 期，結訓23國73位學員，「國際高階將領班」召訓1期，結訓9國23員。近2年我國與友盟國家交流，實際出訪計82案956人次、來訪計32案169人次及替代方案計9案69人次，合計123案1194人次，達成拓展軍事交流、接軌國際軍事發展及落實軍事外交的目標。

「中共軍事事務研究所」除本身學程外，一般被外界認為有情報交換的二軌機制，受到國重視，從事交流互訪也因之受矚。