國防報告書：以機動岸置巡弋飛彈反制共軍三棲登陸

國防部發布110年國防報告書，書中揭露，國軍建軍規劃以不對稱作戰為主，共軍脆弱點在跨海航渡階段，我防衛應充分運用台海阻絕天然優勢，並發揮韌性，不僅只侷限於等著敵人船團渡過海峽，更要迫使敵人只能在遠離當面的機場與港口集結。國軍持續籌建包括AGM-154C遠距遙攻精準彈藥與雄昇飛彈等遠距精準武器因應，「以機動岸置巡弋飛彈」反制敵三棲登陸，並將為後備部隊籌購輕重型武器。

報告書指出，面對中共軍力快速增長及威脅加劇，國軍在不與其軍備競賽下，運用創新不對稱思維，積極規劃及建構符合防衛作戰構想的武器裝備，以有效遂行「防衛固守，重層嚇阻」之軍事戰略。

在不對稱作戰方面，不對稱作戰著重攻擊或利用敵人之弱點及擾亂敵人作戰重心，而非攻擊敵人強點的作戰方式。利用敵人戰力未完成整備時、因技術或數量限制無法充分進行防禦之處；以及在戰爭時，運用台海阻絕天然優勢，發揮韌性，攻擊敵人的關鍵節點，以阻滯其戰爭計畫、破壞其作戰節奏、癱瘓其作戰能力，充分發揮不對稱作戰特點，使敵無法快速結束戰爭。

報告書指出，為達嚇阻作用，國軍需展現有效戰力，鎖定共軍脆弱點及抵消其優勢。而共軍的脆弱點就在跨海航渡階段，我防衛應充分運用臺海阻絕天然優勢，並發揮韌性，不僅只侷限於等著敵人船團渡過海峽，更要迫使敵人只能在遠離當面的機場與港口集結。

報告書表示，另評估敵可能之作戰行動，不對稱作戰應針對共軍戰力採取不同的反制作為。例如，以機動地對空飛彈反制定翼機或空降作戰；以小型、高速、機動且具備適航韌性的載台為主，並於戰時結合海巡兵力酬載反艦飛彈，打擊大型水面艦；以機動岸置巡弋飛彈與防禦性水雷、地雷反制敵三棲登陸。

國防部列出國軍籌建的遠程打擊戰力，包括籌購遠距精準火力打擊（海馬士）系統，以提升遠程火力支援能力。籌獲F-16型戰機AGM-84H空對海、AGM-88B空對面反輻射飛彈、AGM-154C遠距遙攻精準彈藥、劍翔反輻射無人機、雄昇及萬劍飛彈等遠距精準武器，打擊敵作戰重心與關鍵要害，阻滯敵海、空戰力發揮。

制空作戰方面則有籌購F-16V（BLK70）新式戰機及提升現役F-16A/B型戰機性能，強化整體空中戰力。籌建弓二（性能提升）、弓三陸基防空飛彈、愛國者二型飛彈（性能提升）及愛國者三型飛彈等武器系統，提高我軍重要防護目標安全。籌獲機動地對空飛彈（SAM）系統反制敵定翼機或空降作戰。強化機場跑（滑）道搶修能量，以確保我空中戰力發揚。

制海作戰方面，建構小型、高速、機動且具備適航韌性的載台，並於戰時結合海巡兵力酬載反艦飛彈，發揮海上奇襲攻勢。籌獲雄二/雄三機動飛彈車及魚叉飛彈海岸防衛系統；持續推動康定級等主力作戰艦戰鬥系統性能提升，強化我軍海上戰力。籌建新一代潛艦，並提升劍龍級艦戰鬥系統，強化水下戰力。量產海劍二型飛彈，有效改善艦艇區域防空能力。

而在國土防衛方面，將建置防禦性水雷、地雷反制敵三棲登陸。軍購M1A2T新型戰車及M109A6自走砲車，強化地面打擊與火力支援能力。增購拖式2B及標槍高效能反裝甲飛彈，強化地面部隊機動打擊戰力。籌獲陸射劍二新型野戰防空武器系統，及增購人攜式刺針飛彈，更新野戰防空雷達，有效削弱敵空中攻擊威脅。並籌建輕重兵器、戰鬥個裝及訓場設施，提升後備整體戰力。