國軍現階段不擴軍 總員額21.5萬人內滾動調修三軍部隊

國防部上午公布110年度國防報告書，內容指出，因應敵情與建軍需求，國軍現階段於總員額21.5萬人內滾動調修三軍部隊的類型、編組、數量及官士兵配比，並規劃將陸軍各軍團（防衛部）更銜作戰區，達成三軍聯合防衛作戰之目標。

報告書中指出，國軍兵力結構及規劃，是評估敵情威脅，並依「打、裝、編、訓」的思維，結合武器裝備籌獲期程及國防資源分配，現階段於總員額21.5萬內滾動調修三軍部隊的類型、編組、數量及官士兵配比。

報告書中指出，為因應未來地面防衛作戰需求，陸軍109年完成7 個聯兵旅及1個地區指揮部「聯合兵種營」編成，使其具備全方位獨立作戰能力與戰術運用彈性，確保聯合國土防衛任務遂行。

海軍部隊方面，則針對靈活、多能、機動、獨立作戰特性，海軍109年陸續增編快速布雷艇、岸置機動反艦飛彈車及高效能作戰艦艇換裝等單位，確保聯合制海作戰任務遂行。

空軍部隊方面，空軍自106年起陸續汰除老舊鷹式飛彈，換裝天弓三型飛彈，以遂行聯合防空、飛彈防禦等作戰，確保台、澎地區空域安全。

在國軍常備部隊編組，陸軍持續朝「聯合兵種」編組轉型及強化後備部隊戰力，海、空部隊則配合「國艦國造」、「國機國造」及「對美軍購」武器裝備發展進程，持續檢討調整；另配合政府推動數位發展政策，進一步提升國家資通電安全發展，將資通電軍指揮部改隸屬國防部直屬軍事機構，持續朝「網路攻防為核心、電磁發展為前瞻」目標發展。

報告書進一步說，後備部隊朝「常後一體、平戰結合」機制運作，適切調整國軍組織編裝，以及為有效提升聯合作戰指管效能，同步檢討各軍團（防衛部）聯戰幕僚編組架構與指管機制，規劃將陸軍各軍團（防衛部）更銜作戰區，達成三軍聯合防衛作戰之目標。