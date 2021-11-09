快訊

大二生進手術室縫合惹議 成大醫證實：技術受認可、依法進行

評／潛艦撞出海面 曝美軍在西太平洋的水下布局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍現階段不擴軍 總員額21.5萬人內滾動調修三軍部隊

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖/國防部110年國防報告書
圖/國防部110年國防報告書

國防部上午公布110年度國防報告書，內容指出，因應敵情與建軍需求，國軍現階段於總員額21.5萬人內滾動調修三軍部隊的類型、編組、數量及官士兵配比，並規劃將陸軍各軍團（防衛部）更銜作戰區，達成三軍聯合防衛作戰之目標。

報告書中指出，國軍兵力結構及規劃，是評估敵情威脅，並依「打、裝、編、訓」的思維，結合武器裝備籌獲期程及國防資源分配，現階段於總員額21.5萬內滾動調修三軍部隊的類型、編組、數量及官士兵配比。

報告書中指出，為因應未來地面防衛作戰需求，陸軍109年完成7 個聯兵旅及1個地區指揮部「聯合兵種營」編成，使其具備全方位獨立作戰能力與戰術運用彈性，確保聯合國土防衛任務遂行。

海軍部隊方面，則針對靈活、多能、機動、獨立作戰特性，海軍109年陸續增編快速布雷艇、岸置機動反艦飛彈車及高效能作戰艦艇換裝等單位，確保聯合制海作戰任務遂行。

空軍部隊方面，空軍自106年起陸續汰除老舊鷹式飛彈，換裝天弓三型飛彈，以遂行聯合防空、飛彈防禦等作戰，確保台、澎地區空域安全。

在國軍常備部隊編組，陸軍持續朝「聯合兵種」編組轉型及強化後備部隊戰力，海、空部隊則配合「國艦國造」、「國機國造」及「對美軍購」武器裝備發展進程，持續檢討調整；另配合政府推動數位發展政策，進一步提升國家資通電安全發展，將資通電軍指揮部改隸屬國防部直屬軍事機構，持續朝「網路攻防為核心、電磁發展為前瞻」目標發展。

報告書進一步說，後備部隊朝「常後一體、平戰結合」機制運作，適切調整國軍組織編裝，以及為有效提升聯合作戰指管效能，同步檢討各軍團（防衛部）聯戰幕僚編組架構與指管機制，規劃將陸軍各軍團（防衛部）更銜作戰區，達成三軍聯合防衛作戰之目標。

天弓三型飛彈 國軍 陸軍

延伸閱讀

台鐵新購EMU900型「史上最美區間車」今傳漏水 台鐵證實：檢修中

21.5萬後備部隊再增援？國防部：新制教召擴充後備部隊

台海戰情急？國軍500餘隻輕重狙擊槍下月緊急換裝完畢

新制教召新體驗 陸軍趕建「後備戰力震撼教育場設施」

相關新聞

美來台軍事交流者眾 中共軍事事務研究所交流能量曝光

國防部發布110年國防報告書，內容對近期美媒熱烈炒作的美台協訓關係，隻字未提，但統計有108年9月至110年8月，美方來...

國防報告書知識圖表有料 共艦在台灣海峽固定實施偵巡

國防部發布110年國防報告書，內容綜整中共對台政策及威脅分析，在內容圖表一角披露，2018年共軍艦艇已首度在台灣海峽執行...

國防報告書：以機動岸置巡弋飛彈反制共軍三棲登陸

國防部發布110年國防報告書，書中揭露，國軍建軍規劃以不對稱作戰為主，共軍脆弱點在跨海航渡階段，我防衛應充分運用台海阻絕...

國軍現階段不擴軍 總員額21.5萬人內滾動調修三軍部隊

國防部上午公布110年度國防報告書，內容指出，因應敵情與建軍需求，國軍現階段於總員額21.5萬人內滾動調修三軍部隊的類型...

最新國防報告書宣示 因應共軍攻台能力 我延伸防衛空間

國防部今(9)日公布以「打造堅韌新國軍」為名的中華民國110年「國防報告書」，內容披露，共軍中共日益升高對台軍事威脅，對...

【專家之眼】死則國生？年輕人「不願役」的戰與不讚

美日等國最近對解放軍犯台頻繁分析表態。台人應該注意到，對中共武力犯台的可能方式，至少出現首戰即終戰與軍事施壓兩種觀點。無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。