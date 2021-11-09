最新國防報告書宣示 因應共軍攻台能力 我延伸防衛空間

國防部今(9)日公布以「打造堅韌新國軍」為名的中華民國110年「國防報告書」，內容披露，共軍中共日益升高對台軍事威脅，對台已有聯合封鎖、聯合火力打擊、聯合登陸作戰與應對外軍干預等能力；而國軍當前防衛作戰構想，是針對敵「快速奪取臺灣，避免外力介入」的企圖，以「發揚遠距精準打擊能力」等作為，提出當前「後備動員改革、強化固守韌性」、「加速兵力整建、增加防衛密度」、「強化重層嚇阻、延伸防衛空間」等三項當前建軍重點，以實踐「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導。

國防部今(9)日公布中華民國110年「國防報告書」，自民國81年開始，國防部定期出版「國防報告書」，110年是第16次公布。報告書以圖表剖析，共軍對台威懾範圍，從1949到1984年的東南沿海，到1984年到2013年的台灣海峽當面，而至2013到2019年畫設東海防空識別區的東海，2019至今則是西南防空識別區。資訊也以官方角度，首度證實共軍自2018年開始即首度派艦進行海峽偵巡。

「國防報告書」指出，共軍對台作戰能力，計有六項如下：

（一）情報監偵能力

藉高解析度光學及雷達偵照能力偵察衛星，及在臺海周邊海域常態部署情報船、電子偵察船，不定期派遣偵察機、無人機實施偵巡等方式強化情報監偵力度，透過陸、海、空及航太等多維手段，擴大情蒐範圍與頻次，掌握我軍事動態及戰場情報經營。

（二）聯合封鎖能力

加強海、空軍制空、制海及對陸打擊戰力，並加速火箭軍新型飛彈部署，提升精準打擊及戰略制壓能力，已具備對我重要港口、機場及對外航道實施聯合局部封鎖，截斷海、空交通路線能力，影響軍備後勤資源整補與作戰持續力。

（三）聯合火力打擊

各式彈道飛彈、巡弋飛彈及空射攻陸飛彈射程均可涵蓋臺灣全島，協同海、空軍戰力，可攻擊我政、經、軍等重要目標，減損我軍作戰持續力及支援後續作戰之遂行。

（四）聯合登陸作戰

強化陸軍兩棲合成旅、空突旅及海軍陸戰隊聯合登陸作戰訓練，及建構海空戰略投送能量，在取得制空、制海及制電磁權優勢後，以正規兩棲艦船搭配軍管商貨輪方式，遂行聯合登陸作戰。

（五）應對外軍干預

部署中、長程對地、反艦彈道飛彈及巡弋飛彈，並藉海、空軍航艦及轟炸機常態化赴西太平洋從事跨島鏈海空聯訓，對印太周邊國家形成軍事威懾，以遲滯第一、二島鏈間外軍干預行動。

（六）戰略支援能力

透過「軍民融合」發展航太作戰平臺，加速偵察、導航、通信等各型衛星部署，以強化戰場資訊優勢，並藉由「北斗」全球定位導航及指管數據鏈路系統建置，協助各軍兵種遂行資訊攻防、遠程預警、遠海作戰、飛彈精準突擊及防空反導等能力。

但報告書內容表示，國軍當前防衛作戰構想，是針對敵「快速奪取台灣，避免外力介入」的企圖，藉由高度機動、疏散、隱蔽與複式備援，確保指管監偵能量及戰力完整，發揚遠距精準打擊能力，打亂敵作戰節奏與延遲行動進程，結合密集防空與有效指管，創造重層截擊波次，提高擊殺率，再以灘岸雷區、縱深反擊及重要目標防護的國土與後備防衛，實踐「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導。

報告書表示，面對中共區域拒止、反介入、海上封控及三棲快速多點犯台能力日趨完備，如何發揮海島防衛的地理優勢，成為國軍不對稱作戰投注的方向。軍事投資形成戰力是累積的過程，在既有的濱海與灘岸防衛戰力基礎上，國軍除向外拓展防衛空間，進而爭取全民防衛動員，形成總體國防力量之時間，達成強化固守韌性、延伸防衛縱深與戰略持久目標。