【專家之眼】死則國生？年輕人「不願役」的戰與不讚

美日等國最近對解放軍犯台頻繁分析表態。台人應該注意到，對中共武力犯台的可能方式，至少出現首戰即終戰與軍事施壓兩種觀點。無論是哪一種，最低標準至少是使民心不會在衝突後就因恐懼迅速崩潰，讓施壓變成終戰。由於恐懼多來自於未知，政府當務之急，是別再只是大內宣全民國防的重要性，而應儘速讓大多數年輕人親身參與國防事務為要。

長期以來，台人對中共可能武力犯台似乎是沒在怕的，只是高比例認為其他國家會出手救援。例如《產經新聞》引述「台灣民意基金會」2日公布的民調顯示，有58％的台灣受訪者（包括認為非常可能出兵的 22.3 ％和還算可能的 35.7 ％）認為，日本會出兵協防台灣。

台人對美日出兵具有信心，多到令專家詫異。這或許該歸功外交大內宣的暗示之功。但既然談到美日出兵，前提必須是中共先動手，我方則能挺到友軍來援，這種信心才有意義。那麼中共會如何出手？近期多數分析，可分為首戰即終戰與軍事施壓兩種。

首戰即終戰是中共解放軍有關學者常提的攻島方式，而包括國軍最近很勤於演習防備的斬首行動、前總統馬英九8月時看法皆屬此類。論者說共軍要解決台灣問題，在手段上會追求速戰速決，將以迅速而具決定性的打擊，於最短時間內瓦解國軍抵抗，以避免外軍或意外變數有反應時間。這種手段既然強調迅速，可想而知一旦啟動就不留餘地，對美國在亞洲地位構成極大挑戰，後果如何殊難逆料，代價相對高，所以中共出手肯定要謹慎盤算許久。

另一種是軍事施壓。共機繞台就屬此類，而前日對中共是否會襲取東沙、乃至於英媒路透社5日提出大陸可能封鎖金馬的討論，也可放在此部分。這個說法是有歷史根據的。因為核武大國會自我克制不相互攻擊，但總要找機會探索對方底線，那就要通過代理人戰爭試一下。這種小衝突看起來相對無關大局，是比較可能運用的方式。八二三金門砲戰就是這種策略的產物。如果美國內政持續不穩，現行蔡政府緊跟美國反中政策不變，兩岸小規模衝突機率就會很高。

對中共來說，採取第二種方式比第一種後果相對較輕，實踐上，中共也確實做過第二種。然而，如果台灣像個瓷器，一碰就碎，那中共無論接續直攻本島，或者僅如美國國防部「2021中國軍力報告」所稱，迫使台灣領導人依北京設定的條件談判統一，都變得順理成章，那麼施壓也變成終戰。

既然第二種對中共來說門檻較低，對台灣來說，就要思考：如果是外島被奪這種層次的壓力，人民反應如何？是會熱血激昂的自動向國防部報到，準備開往前線？還是房股市大跌、找各種理由拒不應召？政府除了動員防禦、向國際發聲之外，又打算採取什麼舉動？而被奪的外島駐軍，是全員投降，還是殘酷戰爭畫面一直撥放，亂我民心？這些反應，都可能會影響友軍是否來援，也可以想見，如果我方民心鎮定，中共就沒繼續出手機會。

最近有立委反映，因為最近台海軍情緊張，很多家長希望可以讓孩子提早入伍，以免役期一旦延長，小孩剛好遇上戰爭。這類新聞反應出的台灣民心士氣，也符合長期以來許多人對台灣年輕人心態的觀察。如何解決對一觸即潰的擔憂，恐怕不是嘴砲幾句「我死則國生」就夠了。

期盼蔡政府儘速讓大多數年輕人親身參與國防事務，以便在需要時可以迅速動員投入救國。如果能讓外界看到台灣承受第一擊時的鎮定，相信能避免後續更大傷亡。