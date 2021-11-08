火工作業檢討揭軍備局205廠閃燃案成因 失職者全懲處

國防部軍備局第205廠光復營區飛彈推進劑所在2020年12月9日，進行天弓2型飛彈預混物秤裝作業時發生「鋁粉閃燃工安事件」，造成1死2傷憾事。軍備局向立法院提出報告，坦承是「係因作業人員未依規定穿著防火圍裙及未落實火工安全作業程式所致」。

這份檢討「火工作業精進作為」報告表示，經檢討督管及執行層面疏失，軍備局獲得管理處處長游玉堂少將等12員，分別核以「言詞申誠至大過乙次」不等處分，並由各級依權責發布懲處；而雙基藥室主任蔡銘修上校及推進劑所所長翁肇隆中校，分別核以記過兩次及記大過一次處分，並調離現職。

此案事發後205廠長林正雄曾對外宣稱，「3人均依標準作業程式，戴口罩﹑穿棉質衣及防靜電鞋，才剛開箱就閃燃。」但調查結果和林正雄說法相左。

報告指出，軍備局所屬第205廠飛彈推進劑所，2020年12月9日9時20分發生鋁粉閃燃工安事件，造成1死2傷，軍備局12月11日納編國內10位具火工、化工及製程風險等專家學者，成立專案編組執行調查。

專案小組現勘後，針對標準作業程式、人員專業訓練、廠房環境及使用設備等實施查證，推論可能肇因係「靜電危害」，經查證閃燃可能因數，包括「作業原料桶未接地。」、「現有塑膠袋包裝方式，人員於開啟時易產生揚塵現象，與空氣混合成為易燃易爆因數。」及「作業現場遺留塑膠勺子，若用於挖取，過程中易產生靜電累積。」

而在國防部、軍備局及生製中心均由業管單位成立專案編組，到205廠實施督導及現地查證，並逐級召開檢討會議，針對作業環境、人員及機械等因素瞭解肇事成因，發現有「人員未依標準作業程式執行火工作業」，因為依現行作業規定，執行火工作業前需執行靜電消除及安全防護裝具穿戴；但因作業人員未遵守標準作業程式實施相關安全程式複查，安全防護裝具亦未依規定穿戴，同時督導幹部未落實查察，致使產生閃燃意外。