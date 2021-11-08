退將稱共軍有權巡西南空域 綠營：符反滲透法籲檢方調查

空軍退將夏瀛洲日前接受中國大陸官媒環球時報訪問指出，解放軍出現在西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。民進黨立法院黨團團書記長蔡適應指出，夏瀛洲當過國防大學校長，卻對防衛台海領空的國軍健兒講出這種話，這只是個人意見行為嗎？別忘了他還曾是國軍上將，已不是言論自由範疇，不能草草帶過，呼籲檢調單位調查是否構成反滲透法，作為中國協力者。

黨團書記長蔡適應說，國安法特別規範對象、尤其中共協力部分，國安局講得清楚，反滲透法就有規定到協力，夏瀛洲是黃復興黨部，這難道是國共兩黨共同政治意見嗎？太令人感到害怕，夏瀛洲荒唐言論不只這一件，包括帶團跟國民黨立委去中國唱國歌，歷歷在目，他還當過國防大學校長，國防大學有這樣校長難道不會引以為恥嗎？告訴國軍唸書的學生們，這就是國防部態度嗎？國防部、退輔會的回應太過軟弱，應該更強硬表達抗議態度。

黨團幹事長劉世芳說，夏瀛洲等退將參與政治的人，都是站在台灣人民對立面，不顧台灣國防安全，發表所有人無法聽得懂言論，很明顯在幫對岸，正告國防部退輔會，取消退俸，涉及認知作戰、統戰陷阱要馬上嚴辦徹查，希望退輔會、國防部不要輕縱，否則不知情者落入圈套，變成台灣政府對立面，破壞國家安定、社會安全。