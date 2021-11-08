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立委關切 台中十軍團：落彈區見白海豚 重砲射擊暫停十分鐘

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
十軍團說，軍方將於3月份召開年度演習及實彈射擊規劃研討會，後續規劃演習日期、目標區設置均避開白海豚活動頻繁時間及區域。圖為示意。取自中華民國陸軍臉書網頁
十軍團說，軍方將於3月份召開年度演習及實彈射擊規劃研討會，後續規劃演習日期、目標區設置均避開白海豚活動頻繁時間及區域。圖為示意。取自中華民國陸軍臉書網頁

陸軍十軍團每年固定在台中番仔寮陣地實施砲兵實彈保養射擊，但生態團體透過立委表達，落彈區水域有珍稀的白海豚活動。十軍團指出，將在當地水域設監測裝備，一發現白海豚，實彈操演就暫停十分鐘。

十軍團表示，依時力立委陳椒華指示，天雷操演實彈射擊陣地建立「水下生態環境評估機制」，十軍團與有關單位共同研商，於進行對火砲射擊演訓前將先對當地生態環境影響評估，同步提出降低其影響之作為建立評估機制。

十軍團說，近年重砲射擊任務均於大甲溪出海口(高美濕地)外海，目標區域為距陣地(番仔寮)8公里、距岸7.5公里，規劃4平方公里的落彈警戒區域。

十軍團說，另為避免執行任務影響白海豚生態，經與鯨豚協會協商，希望能在不影響白海豚生態前提下完成年度實彈射擊任務。

十軍團表示，經與鯨豚協會達成共識後續執行措施如下：年度實彈射擊應規劃於7月間，對白海豚影響較小，但仍須注意有無發現白海豚蹤跡。而射擊前若發現白海豚，建議延後10分鐘再開始射擊。因白海豚除覓食外，將迅速通過射擊區域，不會在原地停留。

十軍團說，射彈落海爆音監測值若在160分貝以下，對白海豚影響較小，且白海豚聽覺靈敏，若感受80分貝(含)以上爆音，將自行迅速遠離射擊區域。

十軍團說，軍方將於於3月份召開年度演習及實彈射擊規劃研討會，會後將射擊公告及海、空域管制區函文作戰區轄內相關機關單位，以維射擊安全及生態維護。而後續規劃演習日期、目標區設置均避開白海豚活動頻繁時間及區域，將生態影響降至最低。

但十軍團指出，該部自107年起即將白海豚活動範圍及生態維護納入年度操演規劃要項，旨在遂行演習期間亦可兼顧生態維護及達成國軍精實訓練的要求。

而考量火砲射擊砲彈落海後將產生爆音，十軍團目前並無水下噪音監測作業設備，無法對白海豚評估爆音的影響，經邀集產官學界現地勘查及研討監測作法，水下噪音監測規劃於距岸5公里設置3-6個監測點位，同時要求廠商須於任務結束後，完成噪音傳播模擬作業，以提高監測結果可信度。實彈射擊時由民間組織派員隨海巡執行海上巡查，並於實彈射擊結束後2個月內，將監測評估成果發文相關單位參考。

十軍團表示，依時力立委陳椒華指示，天雷操演實彈射擊陣地建立「水下生態環境評估機制」，十軍團與有關單位共同研商。圖/取自立法院報告
十軍團表示，依時力立委陳椒華指示，天雷操演實彈射擊陣地建立「水下生態環境評估機制」，十軍團與有關單位共同研商。圖/取自立法院報告

海豚 噪音 演習

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