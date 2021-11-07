疫情趨緩 海軍陸戰隊在「軍事生活節」設招募站

疫情趨緩，「軍事生活節」昨、今兩日在新北市樹林河濱公園露營區舉辦，現場集結軍用品市集、戶外設備用品展及BB槍射擊體驗等多項主題的活動，海軍陸戰隊也在現場設置募兵招募站，吸引眾多民眾參觀。

這項「軍事生活節」活動連兩日在樹林柑園橋頭、大漢溪畔的樹林河濱公國露營區舉行。主辦單位表示，活動是專為軍事迷設計的展演和市集活動，今年四月首此在露營區舉辦，原預計二個月舉辦二次，但因疫情延到本月才進行第二場。

活動以軍品收藏家彙聚聯誼交易為主軸，除了軍服、個裝配件等小型收藏品，也有價格不斐的飛行員頭盔、非賣品的二次大戰軍車、現役美軍野戰車款等展示，另有各種款式露營車、越野車、水上摩拖車以及遊艇等。現場還有穿著不同時期軍裝，打扮成不同年代國家軍人甚至古代武士的重演愛好者參與。