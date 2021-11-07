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我上將為共軍宣傳戰機有權巡邏西南空域 國防部出聲了

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退役上將夏瀛洲。圖／取自夏瀛洲臉書網頁
退役上將夏瀛洲。圖／取自夏瀛洲臉書網頁

有退役上將為共軍宣傳，指稱共機有權進入我西南防空識別區，在自已的國土上巡邏。國防部今天首度表示，對於個人言論，國防部部不予置評。國軍捍衛國家安全的核心價值，不會受到影響。

曾赴中國大陸宣稱「國軍、共軍，都是中國軍隊」的退役將領夏瀛洲，日前在中國官媒刊出的訪談面對共機頻繁騷擾我空域，宣稱解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。

國防部表示，對於個人言論，國防部不予置評。國軍專注戰訓本務，不做任何政論表述。

國防部指出，中共從未放棄武力犯台的野心，對台灣與區域各國的軍事威脅日益增強，國人都有警覺。國軍勤訓精練，不分晝夜戍守我領土、空域、海疆，捍衛國家安全，這是軍人的核心價值，不會受到影響。

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