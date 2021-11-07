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國軍戰備周明展開 18日F-16V戰機接裝儀式逞威

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍本月戰訓頻繁，全軍「戰備月」最關鍵的「戰備周」將自明天起實施「戰力防護」等科目。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專
國軍本月戰訓頻繁，全軍「戰備月」最關鍵的「戰備周」將自明天起實施「戰力防護」等科目。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專

國軍11月戰訓頻繁，全軍「戰備月」最關鍵的「戰備周」將自明天實施「戰力防護」等科目；18日則將舉行「F-16V戰機接裝儀式」，將有戰機地面及空中分列式。

根據國防部發布資訊，昨天共軍派遣10架殲-16戰機、6架殲-10戰進入我西南防空別區邊緣，空軍依例實施空中巡邏兵力應對、廣播驅離與防空飛彈追監等。國軍戰訓壓力頻仍。

為強化戰力，國軍於民國108年起恢復每季實施一次的戰備月，並將戰備週納入戰備月中，依部隊屬性實施訓練，並加強聯合戰鬥思維、通信指管等能力。本月「戰備月」訓練中，三軍依序執行「現地偵查」、「圖上兵推」、「現地戰術」及「實兵演練」等程序，而最後的實兵演練（戰備週）操演，將從明天起至12日、一連5天4夜在全台各作戰區展開。各地民眾和軍事迷都有機會親眼目睹戰車、甲車在營區外演練。

而本月國軍軍事操演頻繁，在戰備周演練後，18日將在嘉義舉行F-16V戰機接裝儀式，由蔡總統親自主持。儀式中除有地面校閱儀式外，還有空中分列式，儀式中將陳展F-16V專屬彩繪機。據了解，空軍接裝性能提升的F-16V戰機已近60架。

戰機 F-16 國軍

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