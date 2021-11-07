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德陽艦底艙破洞有沉沒之虞 海軍提出搶救建議

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陳展在台南安平的海軍德陽艦經常與外界進行專案合作，國為去年推出的「遇艦泰迪熊—航行世界之旅」特展。本報資料照片
陳展在台南安平的海軍德陽艦經常與外界進行專案合作，國為去年推出的「遇艦泰迪熊—航行世界之旅」特展。本報資料照片

台南安平港陳展的海軍德陽艦，因老舊需要維修搶救，艦艇底艙破損有破洞進水沉沒之虞。海軍司令部評估後提出維修建議，指，可架設沉水泵浦，每日定時派員巡檢或設置泛水警報器，建立自動抽水機制，以控制進水狀況。

海軍軍功艦「中海艦」擬設置博物館，委由台南市政府招標，日前鬧出三名軍方退役人員諮詢委員因標案內容可疑而請辭的風波，同時抱怨艦上擺設「變型金鋼」塑像不符軍事博物館需求。有立委也詢及海軍司令部是否須提供協助，海軍對此沒有評論，指一切事務委由主政的台南市政府負責。

立委同時關切已在台南安平港定情碼頭德陽艦園區長期陳展的海軍陽字號德陽艦老舊問題，海軍司令部完成評估，向立法院提出建議台南市府的維修建議。

海軍司令部表示，建請台南市政府以委商方式執行水下船殼外板清潔、測厚檢測，針對損壞較嚴重部位實施換板檢修並將艙內周圍執行噴漆防作業；而有關艦體外觀維護，建議室外參觀路線可加強道鋪設，並針對蝕處實施除拋光後，再實施底漆、漆等防作業，以減低人為耗損及維持外觀整潔。

海軍司令部表示，針對德陽艦底艙破損有破洞進水沉沒之虞，可架設沉水泵浦，每日定時派員巡檢或設置泛水警報器，建立自動抽水機制，以控制進水狀況；而艦艇外圍設置攔油索，減少浪潮直接衝擊艦艇。另也亦可參考海軍現行做法，於水線下船殼外板設置鋅板，減低船殼腐蝕率。

海軍 台南 博物館

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