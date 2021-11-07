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21.5萬後備部隊再增援？國防部：新制教召擴充後備部隊

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部日前發布明（111）年起試行「年年召訓、每次14天」的新制後備軍人教召。本報資料照片
國防部日前發布明（111）年起試行「年年召訓、每次14天」的新制後備軍人教召。本報資料照片

國防部日前發布明（111）年起試行「年年召訓、每次14天」的新制後備軍人教召。國防部向立法院表示，將藉此擴充後備部隊，強化後備戰力，擴大台澎防衛持久作戰能量。

對於戰時我國能動員多少後備部隊，國防部曾公開表示，緊急命令發布後，首波須於24小時內完成21.5萬名後備軍人整備，另有7.8萬名戰耗補充後備部隊須待命。

藍委曾銘宗提案指出，「依110年度中央政府總預算案整體評估報告」指出，104年底退伍後8年內可召集義務役後備軍人尚有72萬6千餘人，但至109年6月底僅餘37萬4千餘人，反觀軍事訓練結訓役男人數則從3萬1千餘人增為30萬5千餘人，並將於未來數年逐漸成為我國後備部隊主要人力來源。

提案說，軍事訓練結訓役男服役期間甚短，戰技、戰力及軍事專長訓練，均不能與服1年以上義務役或志願役退伍者等量齊觀。因此要求國防部後備指揮部儘速就後備軍人召訓次數、召訓期間長短、訓練課程內容等攸關後備戰力事項進行通盤檢討，並於3個月內向立法院外交及國防委員會提出具體檢討書面報告。

國防部表示，該部依兵役法施行法、作戰任務及後備軍人編管能量，刻正試行增加教召天數與提升戰訓強度，將後備部隊擴充，另教育召集訓練頻次，由「2年1訓」調整為年年施訓」，訓練天數由「每次5至7天」調增為「每次14天」，以增加強化後備戰力，擴大台澎防衛持久作戰的能量。

國防部說，教召訓練調整1天後，依各類型部隊任務特性，增加「灘岸守備」、「城鎮戰」、「反(空)機降」、「重要目標防護」及「戰術行軍」等作戰實務課程，並結合「作戰區」年度重要戰演訓，就戰術位置實施訓練，以熟悉作戰環境。

國防部 軍人 教召

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