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國防部：共軍小粉紅模式攻台 本土暗藏「在地協力者」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。本報資料照片
國防部。本報資料照片

退役空軍上將夏瀛洲公開宣稱解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。國防部政戰局向立法院報告指出，中共現在對台採取「外宣模式」、「粉紅模式」、「農場模式」及「協力模式」，對我國實施認知作戰。而國內潛伏有「在地協力者」運用媒體散布不實訊息，影響我民心士氣。國防部將將即時澄清，發揮「蒐報快、通報快、應處快」的效能，提供相關單位作為風險評估及擬訂對陸心戰反制決策參考。

曾赴中國大陸宣稱「國軍、共軍，都是中國軍隊」的退役將領夏瀛洲，日前在中國官媒刊出的訪談面對共機頻繁騷擾我空域，宣稱解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。對此國防部尚未有正式回應。

而有立委認為，國防部政戰局編列的預算著眼於國軍心輔工作，但對於境外敵對勢力心戰作為的預算相當不足，不利於我國全體人民的國家安全利益。因此要求國防部針對我國對境外敵對勢力心戰攻擊進行檢討，並訂定針對境外網路心戰作為的守則。

政戰局向立法院最新報告指出，中共近年不斷將傳統媒體與新興媒體加快融合，以提升媒體認知戰能力。現階段中共認知戰著重以網路社群媒體為平台，散布及操作具有大量迅速產生、多元管道播、真細膩包裝、真偽雜混淆等假訊息特點，透過「外宣模式」、「粉紅模式」、「農場模式」及「協力模式」，對我國實施認知作戰。

政戰局進一步說，近來網路攻擊手段偽變冒及匿蹤技術更加精細難辨，國軍運用OpviewInfominer數據系統，對網路或媒體有關涉軍、兩岸情勢、大陸網民關注議題，蒐集聲量、情緒反應、討論熱度及討論主軸等資訊，即時掌控分析，提供相關單位作為風險評估及擬訂對陸心戰反制決策參考，發揮「報快、通報快、應處快」的效能，並以即時圖卡快速澄清。

政戰局稱，在反制不實訊息方面，國防部針對國內潛伏「在地協力者」運用媒體散布不實訊息，影響我民心士氣，除快速查證及追查溯源等作為外，第一時間由軍事新聞處即時回應，也藉由官方網站及社群平台等傳播管道，主動、同步向國內、外社會發聲，予以反制與駁斥不實訊息，即時導正視聽。

國防部 國軍 中共

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