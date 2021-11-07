台海戰情急？國軍500餘隻輕重狙擊槍下月緊急換裝完畢

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聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局401廠研製的「TS102A1式多功能雷觀機」。圖／取自國防部青年日報
國防部軍備局401廠研製的「TS102A1式多功能雷觀機」。圖／取自國防部青年日報

陸軍海軍編列預算採購軍備局國造百餘台「多功能雷觀機」與500餘把「輕重型狙擊槍」，均因一度無法取得關鍵零組件而延遲交貨。但陸軍司令部表示，兩項裝備都將在年底前完成交貨驗測，提升國軍反制戰力。

國防部軍備局401廠研製的「TS102A1式多功能雷觀機」，用於砲兵觀測，能獲得4公里內人員與9.6公里內車輛目標；205廠自製7.62公厘半自動狙擊槍含狙擊鏡，則為T93輕型狙擊槍等。

但立法院預算中心指出，國軍多功能雷觀機案，107年度就因關鍵性零組件「多感應器系統檢測設備」等3項國外原料未能如期取得，導致陸軍14台雷觀機延至108年度解繳；109年度仍有部分關鍵性零組件貨料延遲取得，該年度原應解繳陸軍135台雷觀機，亦有90台須延至今（110）年辦理。相關預算全被保留。

而特戰部隊所需輕重型狙擊槍案，輕型狙擊槍研發案因故至109年2月7日才通過作戰測評，同年4月26日依測評精進應改善項目，5月29日才委製協議書簽署，致第205廠無法如期於109年度完成514支量產，陸軍及海軍109年度編列預算也需辦理保留。今（110）年度辦理狙擊鏡購案開標作業時，因廠商疑義、異議等因素而延後開標，致原規劃109年度應解繳陸軍及海軍514支輕型狙擊槍需延至今（110）年12月底前才能完成。

不過，陸軍司令部表示，輕型狙擊槍於110年3月16日測評合格，原預定110年8月31日解繳514支，又因205廠狙擊鏡採購進度延宕，調整解繳規劃於110年11月19日前解繳306支，12月20日前解繳208支，合計514支。

陸軍司令部進一步說，「國軍多功能雷觀機案」第一批14台已於108年3月28日解繳；後續90台10月已交貨，現正進行驗測中。

軍備局205廠自製7.62公厘半自動T93輕型狙擊槍。圖／取自國防部青年日報
軍備局205廠自製7.62公厘半自動T93輕型狙擊槍。圖／取自國防部青年日報

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