潛艦國造顧問郭璽甩軍火商汙名改開麻將館開創新事業

潛艦國造剛剛完成安放龍骨儀式，完成第一階段的船殼生產工程，潛艦國造工程初期擔任顧問的郭璽，經常被外界形容是軍火商介入造艦工程，對於這些傳聞，郭璽不勝其擾，郭璽利用疫情期間，積極籌設休閒麻將館，開創新事業，希望外界洗刷外界對他的軍火商誤解，他是麻將館的執行長，不是軍火商。

郭璽以顧問身分，協助引進潛艦國造初期的外國技術指導顧問，海軍稱這個管道是合法非正式管道，但外界仍有不少人質疑郭璽的角色，郭璽也有難言之隱，只好選擇退居幕後，開始重新創業，他看到麻將這個活動受到重視，是否列入奧運競賽項目，都成了話題，決定投資開設麻將館，希望能搶先商機。

郭璽說，外界先不要馬上將麻將看成賭博，休閒麻將館只是提供大家玩麻將的場所，現場沒有現金交易，玩家有計分卡，但不允許賭博，玩家只付使用電動麻將桌的場地費用，嚴格來說，他是經營娛樂租賃業。很多退休老人都來他的麻將館打發時間，這個設施讓老人有了地方可以動動腦筋。

郭璽表示，電競剛開始大家也用負面眼光看待，現在電競卻成了重要的國際賽事，大家都很關切電競，麻將也可以是這樣。他開設的麻將館，不是賭場場所，禁菸，採光明亮，禁止喧嘩，社區老人與年輕學生都可來此磨練牌技，也許這些青年可以像是電競隊伍一樣，參加國際的麻將賽事。