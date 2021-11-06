學者：共軍發展「舒特作戰」網電戰 對我是相當重要威脅

國防安全研究所國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，中共軍機持續於我國防空識別區活動，由派飛的機種研判，可反映出其作戰概念與未來戰力的發展方向，電子作戰角色更值得關注，不僅關乎所謂電磁權的傳統概念與戰法，而且是採用美國空軍新型態的網電戰手法，可稱為中國版的 「舒特作戰」，對台灣而言目前可說是隱而不顯，但相當重要的威脅。

蘇紫雲在最新一期的「國防安全雙周報」上，以「中共空軍發展舒特作戰能力爭奪網電領空」撰文。

蘇紫雲說，依照中共軍機行為樣態研判，短期目標在於演訓多機種海上熟飛與編組，中長期則建立巡邏區，並針對國際情勢等特定事件提高機隊規模與複合任務編組，以展現北京政治意圖，另外由派飛的機種研判，可反映出其作戰概念與未來戰力的發展方向，其中以電戰機遂行網電戰（cyber electronic warfare）最為重要。

蘇紫雲說，「舒特空基網路攻擊系統」（Suter airborne network attack system）依公開資料判斷最早源於美國空軍1995年發展的「大狩獵」（Big Safari）專案，其後進一步發展的網路攻擊系統，基本手段就是「網路空間電磁戰」（cyberspace and electromagnetic warfare）。核心概念是「新世代干擾」（Next Generation Jammer , NGJ）的舒特作戰，以入侵敵方防空系統，並奪取控制權，使其呈現錯誤雷情、甚至得以偏轉天線、感測元件，在敵方完全無法察覺的情況下發動空中攻擊。

蘇紫雲說，中共軍方向來引入外軍思想不遺餘力，因此可合理推論中共正在發展中國版的舒特計畫，以在戰場上搶奪電磁權、乃至「信息奪取」的制網權，目標是掌握戰場的全般主動。

蘇紫雲說，進一步研判，中共擾台的各類電戰機之種類涵蓋技術偵察、電子干擾、通信對抗的專業機種，以及新服役的電殲16戰術電戰機。中共特種飛行大隊所屬的電子戰機，不再侷限傳統的電戰概念，也就是以電子干擾（electronic jamming）為滿足，應已具備一定程度的電磁網路作戰能力，也就是破解軍用無線電磁通訊，入侵網路以遮斷、堵塞訊號，甚至饋送錯假訊號，以改變對手的戰場感知。

蘇紫雲說，由國防部所公布的共機活動，以及民間軍事社團無線電守聽的資料統計，今年前九個月，進入我西南、東南防空識別區的中共軍機為544架次，運八∕九電戰機種為99架次約佔18%，加計運八反潛、空警500等兼具電戰輔助能力的廣義電戰機種則為242架次，佔總架次的44%，顯示中共有系統性的派遣電戰機種出海，以蒐集電子情報，並做為訓練、裝備調校研改、準則發展等總體電戰能力的發展。

蘇紫雲說，新形態網電作戰的重要性大為增加，合理研判，除台灣西南空域外，中共電戰機隊在台灣西部、北部空域也同時進行偵測任務，也包括各國軍用艦艇在 台海周邊的演習、航行的電子情報蒐整，若能依據中共電戰機飛行軌跡、高度、出勤密度的完整統計，也可用以反推其現階段的重點目標與可能能力。

蘇紫雲說，這些看似片段的科技手段，組合起來將具備高度戰略價值，不僅有助戰場管理的深化，甚至可以隱蔽攻擊兵力，並誤導防守方的兵力運用。相較於中途島海戰的事前無線電文的破譯，舒特網電作戰將可做到即時情報的動態誤導，具有顛覆戰場態勢的潛力。因此盡速強化電子反制作戰能力的各式裝備與戰法，可說是戰力防護的重要關鍵。