美指共軍2027逼台談判 邱國正：中共不能逼我們做任何事

美國國防部中國軍力報告指共軍目標是2027年迫使台灣談判，國防部長邱國正今於立法院備詢時表示，中共不能以非和平方式「逼我們去做任何事」，國軍建軍備戰的目的，就是讓他們知道動武前，要多方考量會付出多少代價、傷亡。

對於如何看待美國的中國軍力報告，邱國正今受訪時表示，每個國家都有其專業與立論基礎，不會評論外國對中共軍力的判斷，會持續關注相關問題；至於國軍到2027年時，實力是否能抗衡中國？邱國正表示，國軍目前一直有這個能力，建軍備戰就是要讓對方發起攻勢前多方考量。

記者提問，如果中國攻台台灣可支撐多久？邱國正回應，這已經講過，反覆講就好像在唱高調，「要有信心，對你自己要有信心，好不好？」

記者也問邱，若發生戰爭，會拿什麼來捍衛中華民國？邱國正表示，「當然是用我的生命」，對於有人批評他把兒子送到外國，邱國正則說，「不用把兒子送過去（戰場），我自己去就可以了」，他也強調，保國衛民是國軍的天職，冷嘲熱諷對兢兢業業的國軍不公平。