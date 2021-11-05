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張奇祿提「延長役期」 邱國正：我們也認真在思考

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導

民眾黨立委張其祿下午質詢時表示，最近都有談到，替代役是否比照教召新制延長。他說，世界各國義務役的服役時間，台灣最短的，但包括韓國、越南、新加坡、芬蘭等國，還不包含以色列，基本上都兩年左右；台灣這種時間真的符合嗎？

他進一步說，立陶宛、瑞典等歐洲國家，本來也是實施全募兵制，但面臨東歐緊張局勢、俄國不斷擴張軍力的情況下，已分別在2015及2018年恢復徵兵，當兩岸情勢急遽升溫，「4個月真的夠嗎？」他進一步說，如果真的要看全民國防，女性也不是不可以。

對此，國防部長邱國正回應，役期是否加長的的問題，國防在面對戰爭，役期是否要加強，這議題不是他說了算，必須經過程序，「我們也很認真在思考」。

張其祿接著說，台灣新式武器多、外在壓力大，役期不是不可以調整，只要對國人說明清楚，有全民國防的心理準備，他認為這件事情是可以談的。邱國正回應，會當成很好的議題研擬。

邱國正 戰爭

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