總統11月18日校閱首支F16V聯隊 雷虎小組預演航空迷驚呼

航空迷這幾天守在空軍嘉義基地外，觀賞Ｆ16Ｖ精彩編隊戰技飛行表演，意外觀賞雷虎小組3架飛機空中噴彩煙表演，大呼過癮。圖／航空迷提供

蔡英文總統日前證實美軍在台協訓國軍後，11月18日將到空軍嘉義基地第四聯隊，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的聯隊，聯隊官兵加緊準備，飛行員操練預演，航空迷日前觀賞9架戰機編隊飛行演練英姿，昨天又觀賞空軍特技雷虎小組演練，驚呼讚嘆。

空軍司令熊厚基上將署名的邀請卡，寄給嘉義縣市長及立委，18日上午在嘉義基地舉辦F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮，包括恭迎大閱官、空中分列式暨單機性能展示、地面部隊校閱及成果展示。

航空迷這幾天守在基地外，觀賞Ｆ16Ｖ精彩編隊戰技飛行表演，昨天意外觀賞雷虎小組3架飛機空中噴彩煙表演，大呼過癮，軍方說，雷虎小組安排最後衝場表演。

Ｆ16戰機2018年首次在嘉義縣舉辦的台灣燈會，以大雁隊形在狗年主燈上空衝場表演；去年6月21日嘉義縣市日環食活動，5架編隊的戰機再度衝場演出，獲成千上萬觀眾喝采。

美國在台協會（AIT）去年臉書公布台美安全合作照片，包括我空軍Ｆ16戰機和美國空中加油機執行空中加油等，戰機隸屬23年前執行接收首批Ｆ16戰機的空軍嘉義基地第四聯隊，當年低調機密，如今美方高調曝光揭密。