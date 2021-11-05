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總統11月18日校閱首支F16V聯隊 雷虎小組預演航空迷驚呼
蔡英文總統日前證實美軍在台協訓國軍後，11月18日將到空軍嘉義基地第四聯隊，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的聯隊，聯隊官兵加緊準備，飛行員操練預演，航空迷日前觀賞9架戰機編隊飛行演練英姿，昨天又觀賞空軍特技雷虎小組演練，驚呼讚嘆。
空軍司令熊厚基上將署名的邀請卡，寄給嘉義縣市長及立委，18日上午在嘉義基地舉辦F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮，包括恭迎大閱官、空中分列式暨單機性能展示、地面部隊校閱及成果展示。
航空迷這幾天守在基地外，觀賞Ｆ16Ｖ精彩編隊戰技飛行表演，昨天意外觀賞雷虎小組3架飛機空中噴彩煙表演，大呼過癮，軍方說，雷虎小組安排最後衝場表演。
Ｆ16戰機2018年首次在嘉義縣舉辦的台灣燈會，以大雁隊形在狗年主燈上空衝場表演；去年6月21日嘉義縣市日環食活動，5架編隊的戰機再度衝場演出，獲成千上萬觀眾喝采。
美國在台協會（AIT）去年臉書公布台美安全合作照片，包括我空軍Ｆ16戰機和美國空中加油機執行空中加油等，戰機隸屬23年前執行接收首批Ｆ16戰機的空軍嘉義基地第四聯隊，當年低調機密，如今美方高調曝光揭密。
有「皇家空軍」稱譽的第四聯隊，戰功彪炳，歷經P-47、P-51、AT-6、T-33、Ｆ-84G、F-100A／F、F-5E／F、F-16A／B及最新Ｆ-16ＶＢＬＫ20等各型機種換裝，精練嚴訓，45 年7月21日，歐陽漪棻中尉駕F-84G機在閩海空戰，一舉擊落中共MIG-17型機2架，擊傷2架，戰績輝煌，獲頒青天白日勳章；81年聯隊成為第一個換裝F- 16戰機部隊。
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