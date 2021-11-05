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年供台約558億台幣軍事資金 美6參議員提《台灣威懾法》

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陸2027年逼台和談？ 蘇貞昌：大秀肌肉會適得其反

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌受訪回應美國國防部3日發布2021中國軍力報告，希望中國能把力量去照顧人民、維護周邊和平安全，才是大國的責任，「擴張軍備、大秀肌肉，有時會適得其反，自得其害。」圖／翻攝udn直播
行政院長蘇貞昌受訪回應美國國防部3日發布2021中國軍力報告，希望中國能把力量去照顧人民、維護周邊和平安全，才是大國的責任，「擴張軍備、大秀肌肉，有時會適得其反，自得其害。」圖／翻攝udn直播

美國國防部3日發布2021中國軍力報告，指出中國大陸迅速推動軍事現代化，目標設定2027年具備在亞太地區與美軍抗衡的實力，並逼迫台灣領導人依北京設定的條件談判。行政院蘇貞昌表示，希望中國能把力量去照顧人民、維護周邊和平安全，才是大國的責任，「擴張軍備、大秀肌肉，有時會適得其反，自得其害。」

蘇貞昌上午在立法院會前受訪時表示，中國一直加強軍備，大秀肌肉，不但危及周邊安全，也讓周邊國家大感壓力。他說，所以像美國、日本、澳洲，甚至連英國、法國、加拿大，大家都來了，都覺得不容和平遭受破壞。

蘇貞昌說，台灣在第一線，在最前線，固然遭受最大的壓力，但也同時得到國際的注意和支持，所以希望中國能夠把所有的力量，去照顧人民、民生，維護周邊和平安全、地球永續，才是大國的責任，而不是擴張軍備、大秀肌肉，有時候會適得其反、自得其害。

蘇貞昌 美國 行政院

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