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東沙島有遭共軍攻佔危機？國安局長陳明通：現在沒有

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陳明通上午率官員列席立法院外交及國防委員會，就國安局新年度預算案備詢。國民黨立委陳以信關切蔡總統日前接受美媒CNN訪問時證實美軍在台輔訓，會否引起國家安全危機，陳明通說：「CNN講話到今天OK啊，沒有怎麼樣」。圖／取自立法院直播
陳明通上午率官員列席立法院外交及國防委員會，就國安局新年度預算案備詢。國民黨立委陳以信關切蔡總統日前接受美媒CNN訪問時證實美軍在台輔訓，會否引起國家安全危機，陳明通說：「CNN講話到今天OK啊，沒有怎麼樣」。圖／取自立法院直播

最新美國中共軍力報告指出，共軍可在升高軍事準備下，奪取台灣東沙或太平島，也有能力入侵馬祖與金門。對於東沙等地是否有遭攻佔危機，國家安全局長陳明通上午在立法院表示，「現在沒有，中共內部其實有辯論」。

陳明通上午率官員列席立法院外交及國防委員會，就國安局新年度預算案備詢。國民黨立委陳以信關切蔡總統日前接受美媒CNN訪問時證實美軍在台輔訓，會否引起國家安全危機，陳明通說：「CNN講話到今天OK啊，沒有怎麼樣」。

民進黨立委蔡適應質詢時關切，對岸傳出中共對內發布，準備動員攻擊台灣，後來中共政府也澄清是假訊息。國安局有掌握此節？

陳明通表示，他一直有掌握此事，中共是因為要防疫，而且要辦東奧，想清零，甚至離開北京者暫時不要回來，幾近封城，因此家中要存點蔬菜米糧，接下來要辦很多活動，維持清零。陳明通說，根據國安局掌握，中共之舉與戰爭無關。

國民黨立委陳以信質詢時則出示最新美國中共軍力報告，關切我外島防禦能力，陳明通說，以戰逼談一直是我方設想中共戰略的方向，攻擊有好幾種方向，如全境轟炸攻擊、海上封鎖，但也可以戰逼談，我們隨時將這個情況擺在桌上維持推演關注。

對於東沙太平島遭攻擊的危險有無升高？陳明通說，現在沒有。對此中共內部其實有辯論，他願私下向立委說明。

中共 陳明通 國安局 東沙島

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