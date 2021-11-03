解密湯曜明！首位本省籍參謀總長 掌兵符卸戎裝無愧於心

國軍史上首位台灣本省籍的陸軍總司令、參謀總長乃至國防部長的國防部前部長湯曜明今日上午逝世，享壽84歲。湯曜明最為人津津樂道者，是他當年以參謀總長之姿，堅持行政中立、軍隊國家化，協助穩定台灣史上首次政黨輪替政局；而四年後在陳水扁「兩顆子彈」案獲連任後，他以眼疾為由辭去國防部長。

湯曜明1940年11月29日出生，就讀台中二中，畢業考取陸軍官校第31期步兵科（51年班）；民國51年畢業分發到古寧頭戰役殲敵重要據點的金門「觀音亭山」據點，擔任排長。他在基層最為人熟知的事蹟，是在民國61年7月「龍平演習」師對抗時，擔任少校營長的他曾帶領全營官兵克服惡劣天候，強渡濁水溪，人安、物安達成渡河攻擊任務。

湯曜明的軍旅歷練完整，一度脫離部隊系統，任銘傳商專（今日銘傳大學）擔任軍訓總教官，他曾與記者閒談時提及軍旅生涯應到此為止。但日後他卻能調回軍中，繼續軍職發展，外傳他受前副總統謝東閔賞識。但軍中正式的說法，是他受到老長官、前國防部長蔣仲苓的賞識，再回陸軍貢獻心力。

湯曜明治軍嚴厲，部隊所屬私下為他起一個「湯要命」的綽號，也因為黑白分明、疾惡如仇的個性，曾不掩飾對特定好鑽營將領的反感，為人所知。但親近他的人稱，湯是「刀子嘴」、「豆腐心」，軍中被視為「湯家軍」者眾。而湯曜明任內開放媒體記者參與「雄師操演」，著軍裝與部隊共同行軍體驗操演，在國軍公關行銷創下先例，至今無人出其右。

湯曜明在歷史上留名，是2000年政黨輪替，在中共「文攻武嚇」下，他不但率國軍部隊確保當年度總統大選圓滿完成，國軍並依憲法規定效忠民選產生的中華民國總統，使我國首度政黨輪替得以政權和平轉移。由於湯曜明是在開票甫確認陳水扁勝出後，立即向官兵宣講，被認為是預先錄好影帶，也傳國防部準備了兩套影帶。但可以確定的是，湯曜明適時向部隊宣講國隊國家化立場，對穩定政局有不可磨滅的關鍵效應。

歷經李登輝、陳水扁兩任總統，湯曜明於民國88年2月1日接任參謀總長，民國91年2月1日接任國防部長，任內除確定「精實案」兵力結構順利完成、新一代兵力加入戰鬥序列，並推動《國防二法》；任職期間台灣遭遇「921」大地震與多項天然災害，湯曜明率部隊搶救生命，展現超高效率與愛民精神，備受肯定；國軍「終身學習」、周休二日兼顧戰備與官兵權益等，也都是湯曜明任內令人有感的政績。

湯曜明出任國防部長輔佐總統陳水扁，但2004年扁呂競選連任時發生「兩顆子彈」疑雲，湯曜明當時以眼疾為由請辭，後來由海軍的李傑接下部長職務。當年外界有「柔性政變」的傳聞，湯曜明身處政治風暴，始終剛正不阿，但對峙內幕，現在都隨斯人遠去。與湯曜明交好的將領如陸軍上將陳體端等人，近年都與湯居住在新店湯泉社區，感情深厚，隨湯曜明離世，「湯家軍」也畫下休止符。