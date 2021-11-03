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國防部前部長湯曜明逝世 國防部：國軍袍澤備感哀慟

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今（3）日表示，前國防部長湯曜明先生今日上午於台北三軍總醫院溘然辭世，享壽84歲，干城驟損，國軍袍澤備感哀慟。圖／本報資料照
國防部今（3）日表示，前國防部長湯曜明先生今日上午於台北三軍總醫院溘然辭世，享壽84歲，干城驟損，國軍袍澤備感哀慟。圖／本報資料照

國防部今（3）日表示，前國防部長湯曜明今日上午於台北三軍總醫院溘然辭世，享壽84歲，干城驟損，國軍袍澤備感哀慟。

國防部表示，湯曜明一生軍旅，滿懷忠誠，報效國家，先後接受三軍大學陸軍指揮參謀學院、戰術研究班、三軍大學戰爭學院將官班等完整軍事教育，歷任排、連、營、旅長、總隊長、總教官、師長、軍長、第八軍團司令、陸軍總司令、參謀總長等要職，獲頒青天白日勳章，並於民國91年2月1日就任國防部長。

湯曜明民國88年2月1日晉任為陸軍一級上將，並調升國防部參謀總長。在職期間，國家遭逢「九二一震災」重創，曜公除陪同前總統李登輝先生密集訪視災區，並躬親指導國軍投入救災，協助民眾重建家園、安定生活。此外，曜公配合政府組織再造，將國軍「精實案」於民國90年底順利完成，並全力推動與支持國防二法完成立法及施行，對促進軍政、軍令一元化體制，確立了現代化國軍的時代意義。

國防部表示，湯曜明畢生戎旅，謀國以忠，秉忘身報國之赤忱，成整軍經武之偉業，不但貫徹推動國防二法施行，更是爭取官兵福利，積極照顧袍澤，落實軍隊國家化的重要推手，實為我中華民國軍人典範，冀望湯曜明部長精神常存，永為後進師表！

國防部 國軍 陸軍

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