從軍訓教官升到上將的傳奇...國防部前部長湯曜明逝世 享壽81歲

國軍史上首位台灣本省籍的陸軍總司令、參謀總長乃至國防部長的國防部前部長湯曜明，傳今日上午11時25分病逝三軍總醫院，享壽81歲。總統府已證實此事，湯曜明當年以參謀總長之姿，堅持行政中立、軍隊國家化，協助穩定台灣史上首次政黨輪替政局。蔡總統聞訊至感哀悼不捨。

前國防部長湯曜明於今（3）日辭世，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統聞訊後至感哀悼不捨，總統感念湯前部長畢生無論從戎從公，皆戮力守護國家，亦感念他在921震災期間，指揮督導國軍全力參與救助重建任務。

張惇涵表示，湯前部長歷任陸軍總司令、參謀總長及國防部長，終其一生皆為守護國家奮鬥不懈，足為國軍表率，也足為後世感念，湯前部長也是總統國防政策的重要諮詢將領。總統於第一時間指示國防部，全力協助家屬後續治喪事宜，並盼望家屬節哀保重。

據了解，居住在新店湯泉社區的湯曜明，兩周前在家中突然昏迷，經送新店慈濟醫院後轉送台北內湖三軍總醫院醫治，不幸在上午病逝。國防部私下證實訊息，表示將協助家屬處理後事。

湯曜明從軍訓教官轉回部隊任職晉任到上將的經歷令軍中嘖嘖稱奇，而他治軍嚴謹嚴厲，部隊所屬私下為他起一個「湯要命」的綽號，他在陳水扁總統當選後曾錄好宣講影帶，在首度政黨輪替前向官兵宣講，強調堅持軍隊國家化與行政中立，外界咸認為此舉是穩定當時政局的關鍵舉措。

湯曜明歷任陸軍步兵226師長、陸軍八軍團參謀長、陸軍43軍長、銘傳大學夜間部總教官、陸軍八軍團司令、陸軍總司令、參謀總長、國防部部長。退伍後曾任合作金庫商業銀行董事、黃埔撫卹委員會基金會董事長、中央軍校同學會撫卹會基金會董事長、遺族學校基金會董事長、台北論壇基金會董事。