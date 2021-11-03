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首支升級F-16V聯隊戰機飛行演練 航空迷觀賞大呼過癮
蔡英文總統日前證實美軍在台協訓國軍，引起關切討論；面對中共戰機不斷擾台，空軍獲美方支持，將141架F- 16A/Bblock20戰機，升級F-16V，駐防空軍嘉義基地第四聯隊首支接裝完成F-16V戰機，18日舉行接裝典禮，航空迷日前觀賞9架戰機編隊飛行演練英姿，大呼過癮。
為迎接三軍統帥總統主持接裝成軍典禮，四聯隊下轄三個作戰中隊，官兵積極準備，飛行員加緊演練，接裝典禮有地面部隊校閱及空中分列式表演，日前航空迷觀賞9架F-16V戰機，每批3架編隊飛行，還有單機倒飛的演練，對飛行員精湛技術大為讚賞。
有「皇家空軍」稱譽的第四聯隊，是空軍首支接收換裝二代戰機F-16A/B的聯隊，2019年3月31日，中共派兩架殲11型戰機穿越海峽中線，不久總統視察駕戰機升空攔截的第四聯隊，在臉書主動公布「鳳展專案」升級版F-16V新聞，宣示捍衛領空，讓國人安心。
蔡英文總統接受美國媒體訪問，證實美軍協訓國軍，又將主持首支F-16V接裝典禮；軍方人士說，相較目前台美軍事合作交流高調，1997年第四聯隊接收首批兩架F-16戰機，戰機降落嘉義基地馬上滑進廠棚，軍方接獲高層指示採低調機密方式，戒備森嚴，Ｆ16接收升級過程，見證台美關係變化、中共國防武力崛起威脅。
第四聯隊成為首支全採用F-16V戰機作戰隊，構改後的F-16V戰機已擔負戰備任務，F-16V最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16戰力大躍進，飛行員形容「看的更遠，也打的更遠！」
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