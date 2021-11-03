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新制教召新體驗 陸軍趕建「後備戰力震撼教育場設施」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部第十軍團昨日發布，以69萬2226元決標委外，要在1個月內趕建出「後備戰力震撼教育場設施」，以供明年度新制14天後備教召使用。圖/本報資料照
陸軍司令部第十軍團昨日發布，以69萬2226元決標委外，要在1個月內趕建出「後備戰力震撼教育場設施」，以供明年度新制14天後備教召使用。圖/本報資料照

陸軍司令部第十軍團昨日發布，以69萬2226元決標委外，要在1個月內趕建出「後備戰力震撼教育場設施」，以供明年度新制14天後備教召使用。

這項標案由金誠聖企業有限公司得標，預計即日起至12月10日止，完成這項設施興建。

這項標案由十軍團所屬後備101旅執行，軍方準備了98萬2820元近百萬的預算作為標案底價，得標公司卻以69萬餘元低價得標，一度引起疑慮。陸軍也在標案附加說明中示警稱，最低標廠商金聖誠企業有限公司報價新台幣69萬2226元整，低於底價80％，但在70%以上，但軍團檢討底價訂定並無偏高情形，且軍團審查最低標廠商報價，認為顯不合理，對購案執行有降低品質、不能誠信履約之虞。

但十軍團進一步說，經由委購單位101旅審查廠商報價後，確認廠商標價沒有顯不合理，無降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，因此由採委員會主席依政府採購法第58條處理總標價低於底價80%的執行程序第二項規定辦理，宣布此案無需通知最低標提出說明及差額保證金，照價決標予最低標金聖誠企業有限公司。

國軍的「震撼教育」，是以複雜地形、高低跘網各種障礙，結合TNT爆破、槍聲形成的戰鬥場域，提供接受入伍訓洗禮的入伍生驗證三行四進等基本戰技，並且體驗戰場心理效應。

過去後備教召沒有這項目。

教召 陸軍 國軍

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