【即時短評】後備教召14天 軍民冷暖當自知

國防部歷經整備，推出「14天」型的新制後備教召，希望強化後備戰力。面對當下這個人民須犧牲比過去更多的自由來重拾槍砲、戰訓滿檔的國軍則將面對更沉重接訓壓力的時空，軍民冷暖自知。

在國際普遍關注台海情勢，國防首長宣稱是從軍40年來兩岸對峙最嚴峻時刻，萬餘名後備軍人將重新進入營區接受翻倍時間的軍事操練，成為台灣當下提升全民「抗敵」意志的政治指標。

台灣民主自由，年輕一輩國民生長在崇尚自我意識的環境下，「義務」入軍營服役多被視為職涯負累，無所不用其極逃避教召者眾，國防部甚至曾因此遭監察院指正。尤其朝野政黨十餘年來為爭取年輕選票，無論誰主政，役期都成為政治攻防籌碼，當兵時間一年少過一年，終至推行當下的募兵制。對政黨而言，要想增加義務役役期，無異政治自殺，也因役期長短輕重涉及民意，軍方如屢薄冰。

國軍在後備教召上從來不是沒有好的訓練方法，而是施訓輕重、時間長短，牽涉民意向背，成為政治議題，且民進黨執政前曾有一段激烈而成功的反軍操作，軍隊遭到抺黑，社會形象難以提升。為免招致更多反彈，軍人多做多錯、不做不錯，面對短暫入營的後備軍人，多僅求軍民盡歡，平安離營，後備部隊訓練因此長期形式化，資源分配被弱化。國防部縱使不承認，但評估台灣軍力的美方指證歷歷，這也是當下蔡政府成立全民防衛動員署等單位，且寧願有限度碰觸敏感役期問題的原因。

國軍當年推動募兵制，就是希望讓保衛台澎金馬的任務由專業志願役軍人承擔，義務役男退伍後民生樂利，專注本身職涯發展。豈知現在又走上回頭路。

國防部甫下令四個月常備兵軍事訓練役男須重新回到野戰部隊、站衛兵，作戰鬥支援勤務，分擔過去由志願役軍人負責的任務；退伍的後備軍人則開始要準備奉召回營半個月，行軍打野外覆練槍砲戰技。歷經員額精簡的國軍部隊，在戰訓鍛練頻繁，部隊運作幾無空檔下，必須分出大量組織資源與人力，接訓鬆散、自我意志高昂的常備兵與後備軍人。在國軍軍法制度弱勢下，強化後備戰力前，軍民恐要先歷經一番形同混戰的磨合消耗。

兩岸軍事對峙日益嚴重，中共軍機持續闖入西南防空識別區，但時也見美軍機艦在台海周邊活動，國軍在美中台三方翻攪的政治棋局中，強化後備戰力不但確有實需，也是台灣面對國際社會對此間情勢關注時，回應自我防衛決心的指標之一。只是歷經國、民兩黨李扁馬執政以來，也未曾到須以剝削人民自由來因應周邊情勢的程度。孰令致之？值得被深刻記憶與探討。