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教召有人新制有人舊制不公平？國防部：參與新制可抵兩次

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午舉行記者會，說明：民國111年「教育召集」執行作法，宣布為有效恢復退員戰鬥技能，明（111）年教召訓練，結合年度流路，採新、舊制教召併行。圖／本報資料照
國防部上午舉行記者會，說明：民國111年「教育召集」執行作法，宣布為有效恢復退員戰鬥技能，明（111）年教召訓練，結合年度流路，採新、舊制教召併行。圖／本報資料照

國防部明年要同時實施「新、舊」兩制的後備動員召集，會有十餘萬名後備軍人穿梭營區，對戰備任務沉重的國軍形成挑戰，且後備軍人有人新制有人舊制，服役公平性何在？國防部全民防衛動員室副主任馬家龍上午表示，新制作法仍符合「兵役法」規定，且被選中接受新制教召者，可折抵兩次召集；而國軍軍中人員、訓場及住用空間，目前均可滿足新舊制教召任務。

國防部上午舉行記者會，說明：民國111年「教育召集」執行作法，宣布為有效恢復退員戰鬥技能，明（111）年教召訓練，結合年度流路，採新、舊制教召併行。舊制教召5至7天教召訓練，結合單位作戰任務，採召訓中心基地輪訓或部隊自訓方式實施，計9萬7千餘名後備軍人入列；新制14天教召訓練，採局部試行方式，規劃由3、4、5作戰區於1至3季試行，第1季由陸軍203等5個單位；第2季由104旅等10個單位；第3季也是由104旅等10個單位試行，合計由三軍司令部及後備指揮部，計25個營連單位1萬5千餘名後備軍人實施驗證。

明年新式教育召集試行，國軍接訓能量是否足夠？人員、場地將如何規劃？馬家龍說，新制教召明（111）年考量部隊任務、場地容量、流路、師資、器材等因素，規劃由三軍司令部及後備指揮部局部試行，計1萬5仟人；接訓則以作戰區為單位區分3季實施，第4季成效驗證藉以檢討政策並滾動修正人員、訓場及住用空間，目前均可滿足。

對於教召有人舊制有人新制，服役公平性何在？馬家龍說，依兵役法施行法規定，教育召集於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日，試行教育召集14日作法，符合法令規範。而因應明（111）年試行14天新制教育召集訓練政策訓練天數較舊制增加1倍，為符兵役公平性，參與新制應召員，以2次召集計算。

新制教召時間改為14天，將依據「後退先用」原則，但每個後備單位官兵，並非同時退伍，若要採用「後退先用」原則，後備分發制度是否要進行調整？馬家龍說，「後退先用」是為保持後備部隊精壯，優先選用8年內退伍的後備軍人，其選充方式均依軍種、階級、專長、戶籍地相符等條件，均由系統實施選員，無須大幅度調整，與現行制度相符。

馬家龍表示，教育召集訓練政策調整，涉及整體民生經濟運作，為兼顧國家安全及降低社會衝擊，將採穩健推展，逐年試行及滾動修正等作法，藉完善各項整備，精進訓練內容，以達提升後備戰力目的。

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