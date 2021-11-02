新型14天後備教召誰中籤 國軍12月寄通知書告知你

國防部上午發布明年將實施的「14天」制的新型後備軍人教召，國防部全民防衛動員室副主任馬家龍表示，明年教召在今年12月就會寄發「動員召集預告書」，書面將提醒收到通知的後備軍人：「您已列為教召14天試行對象」，方便後備軍人預先完成個人工作、生活規劃，甚至讓任職公司企業提前因應調整代理人力。

國防部上午舉行記者會，說明：民國111年「教育召集」執行作法。馬家龍表示，為使接到通知的後備軍人預先完成個人工作、生活規劃，任職的企業、產業也能提前因應調整代理人力，國防部自明（111）年起，將於今年12月上網公告教召日程，並寄發動員召集預告書。即明年教召，今年12月就會寄通知。

馬家龍說，被選中參與新式14天教召的後備軍人，收到的通知書會增列提醒字樣：「國防部為強化後備戰力，於111年起擇定單位試行教召訓練14天，您已列為教召14天試行對象，因應天數延長請您依實需，先行完成相關規劃與安排，造成不便之處，尚請諒察，並請於收到教育召集令後，準時於指定時間、地點完成報到，感謝您的配合」。

馬家龍表示，為降低對後備軍人職場工作的壓力，保障接受召集的相關權益，國防部會擬訂各項配套措施，藉以鼓勵後備軍人積極參與召集訓練，並爭取企業支持。

馬家龍也說，為兼顧國家安全及減少雇主負擔，經常僱用員工數20人以下的中小企業，有2人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工，可憑相關證明，辦理免除此次召集。

而對於未居住於戶籍地的後備軍人，恐收不到動員召集通知書，馬家龍則說，後備軍人可於召訓前55日，檢具相關證明至各縣市後備指揮部服務台，辦理教育召集令指定地址送達作業。若有問題查詢，12月預先寄發的「動員召集預告書」上有提供QR Code連結，掃描後，將連結至「後備軍人網路服務臺」的「召集查詢系統」查詢,另可透過「動員召集預告書」及「教育召集令」內，檢附的各縣市後備指揮部地址及電話，提供後備軍人親洽服務台或以電話聯繫查詢使用，後備指揮部均有專人解說服務。