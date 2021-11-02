新制14天教召 後備軍人要出營門行軍、宿營打班攻防

國防部上午發布「14天」制的新型教召，國防部全民防衛動員室副主任馬家龍表示，新式教召將增加16小時的槍砲射擊、44小時戰鬥教練訓練，受訓的備軍人要行軍、野外宿營，各項課程都要實作驗收、簽證、頒證書，績優者頒榮譽狀。而陸軍正在翻修戰甲車，視新裝備接收狀況，移撥後備部隊使用。

國防部上午舉行記者會，說明民國111年「教育召集」執行作法。對陸軍將移撥戰甲車給後備部隊使用政策，馬家龍表示，後備部隊甲車提供由陸軍規劃中，目前是逐年翻修與新式甲車獲撥後，原甲車就轉列後備部隊使用，以滿足後備部隊甲車需求。

對於新制教召的訓練內容，馬家龍說，第一週著重「射擊訓練」，增加受訓後備人射擊時數與彈藥數量，實施兵器教練等課程複訓，藉以強化單兵個人配賦武器、多人操作武器機械訓練及組合實作，保持武器操作手感、射擊命中精度與臨場感。

按國防部公布資料，受訓的武器，訓練時數由12小時增加到28小時，增加16時小時，進行包括手、步、機槍與迫擊砲射擊訓練；手槍射擊由15發增加到35發、步槍射擊由21發增加到45發，機槍射擊由33發增加到69發，迫砲從17發增加到34發。

他說，第二週則以「戰鬥教練」為重點，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，磨練幹部指揮及部隊應處能力。原課程為班戰鬥教練、排戰鬥教練；新式教練課程則調整為行軍訓練及宿營，並實施班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過與戰鬥間各種狀況處置。原舊制教召班、排戰鬥教練時數僅12小時，調整後為56小時，增加達44小時。

馬家龍表示，各項課程於課後施以實作測驗，並完成簽證，合格人員頒發證書；另對鑑測績優人員，於結訓時，由主官親頒榮譽狀，提高受訓後備軍人的榮譽感，並激發部隊訓練的意願。