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東沙雷達更新應對中共？ 李仲威：整體防護考量
我東沙島情勢屢遭國際媒體關注，認為有遭共軍攻占的軍事威脅疑慮，海委會海巡署將更新島上雷達系統，未來也將派遣配備機砲的一百噸巡防救難艇進駐，確保國家安全。海委會主委李仲威今受訪時被問到此舉是否為了因應中共？他表示，是為了整體防護考量。
李仲威今指出，海巡署是把戰備、整備工作做好，關於雷達換裝已有計畫，在預算書上大家都可以看得到，希望能夠換裝一個更好的雷達，另有關東沙島的浚深和護堤工程，也是依照計畫持續在走，原來今年上半年進度有一點延遲，現在都趕上，按進度執行中。
對於東沙將派遣配備機砲的一百噸巡防救難艇進駐，李仲威表示，這是看情勢，海巡署的兵力的運用都是彈性利用，視狀況來做機動的調整。國防部長邱國正今受訪時則表示，海巡有戰備作為，國防部都會配合辦理，跟安全有關，一定要努力去做。
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