國防部發布新式14天教召制 這三種單位後備軍人要入列

國防部上午正式發布（111）年起試行「年年施訓，每次14天」的新制後備教召制度，國防部全民防衛動員室副主任馬家龍表示，明年的「新制」教召將徵召25個營、1萬5千餘名後備軍人參與驗證，對象鎖定被編制到新訓旅、縣市後備旅與縱深守備旅者。馬家龍否認新制教召以「七年級生」為主的傳聞，表示教召選員是以「後退先用」，且以8年內退伍的後備軍人為原則。

國防部上午舉行記者會，說明：民國111年「教育召集」執行作法。馬家龍表示，為有效提升後備部隊戰力，規劃明（111）年起，以「後退先用」為原則，試行「年年施訓，每次14天」教育召集訓練，以「有效恢復退伍後備軍人的戰鬥技能」。他表示，因應明年試行14天新制教育召集訓練政策訓練天數較舊制增加1倍，為符兵役公平性，參與新制的後備軍人，以接受2次召集計算。

馬家龍進一步說明召訓規劃表示，明（111）年教召訓練，結合年度流路，採「新、舊制」教召併行，並藉「試行驗證」建立未來接訓常數。

馬家龍說，舊制教召5至7天教召訓練，結合單位作戰任務，採召訓中心基地輪訓或部隊自訓方式實施，計9萬7仟餘人；新制14天教召訓練，採局部試行方式，規劃以作戰區為單位，於1至3季，由三軍司令部及後備指揮部，計有25個營所屬連級單位1萬5仟餘人實施驗證，並於第4季完成試行成效檢討及各項評估。

對於是哪些後備軍人要接受「新式」14天的教召？馬家龍說，對象將由各軍司令部與指揮部按作戰屬性及任務遴選單位部隊來試行，並依部隊專長、缺員需求選充召訓，目前大概計有新訓旅、縣市後備旅與縱深守備旅等單位，年度召訓25個單位，並由第3、4、5作戰區試行，第一季由陸軍203旅等5個單位，第二季則由104旅等10個單位負責。

對新式教召將以7年級生為主，馬家龍表示，教召選員是以後退先用，且以8年內退伍為原則，網傳所謂新式教召將以7年級生為主，後備軍編管將延長至15年，均非屬實。

馬家龍說，新式教召將置重點於專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救，加強幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能，部分如射擊訓練等課程將增加時數。

馬家龍表示，為兼顧國家安全及減少雇主負擔，經常僱用員工數20人以下的中小企業，若有2人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工，可憑相關證明，辦理免除此次召集。