蔡英文證實美軍駐台 打破美中40年「相互默契」

（德國之聲中文網）上周台灣總統蔡英文接受CNN專訪時證實目前有美軍駐守在台灣。CNN指出，蔡英文是數十年來第一位承認有美國軍隊在島上進行訓練的台灣總統，她雖然不願透露目前島上到底有多少美軍人員，但表示其數量「沒有外界想象的那麼多」。CNN報道指出，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。

《南華早報》引述中國大陸軍方消息人士稱，北京方面很清楚，1979年美國同中華民國斷交之後，美國以「顧問」的頭銜在台灣保留了十幾個低階軍官，用於進行非官方的防務交流，例如幫助台灣軍隊進行軍事訓練。

文章指出，過去40年裡美中兩國就美國軍人在台灣一事存在「相互默契」，但是「隨著台灣總統蔡英文的公開確認，這種保持低調的諒解被打破了」。

1978年，美國政府接受中國提出的建交三原則，即在台灣問題上「斷交、撤軍、廢約」的基礎之上，美中兩國於12月16日發表建交公報。美國在建交公報中承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，在此範圍內美國人民同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關系。

1979年1月1日，隨著美國與中華人民共和國建交，美國總統卡特簽署《與台灣關係法》。這是一部現行的美國國內法。該法規定「美國將向台灣提供必要數量的防衛物資及技術服務，以使台灣能夠維持足夠的自衛能力」。中國大陸方面將《與台灣關係法》視為「美國無理干涉中國內政「。

2019年4月，美國在台協會（AIT）證實，自2005年起，包括美國陸海空三軍以及海軍陸戰隊在內的現役美軍就已進駐AIT。這是AIT首次公開承認有美國現役軍人進駐。

《南華早報》引述台灣前國防副部長林中斌的話說，美國現役海軍陸戰隊被部署在AIT以及他們同台灣軍方有接觸，幾十年來這一直是公開的秘密。

他說，美國會派軍事人員赴台幫助訓練台灣的軍事人員，「這可能也是作為武器售後服務的一部分」，有時候也是純粹協助軍事訓練。他說：「有一個共識是，美軍在台灣不會穿制服。」

《南華早報》指出，雖然這些都是公開的秘密，但是北京方面幾乎沒有提出抗議。但是隨著上周蔡英文在接受CNN採訪時公開證實目前有美軍駐守台灣，這就使得情況發生變化，迫使北京方面做出更強硬的回應，警告美國不要給「台獨勢力」發出「錯誤信號」。

一位不願透露姓名的大陸軍方人士在接受《南華早報》採訪時說，打破40多年的默契是「出於政治動機，企圖挑釁大陸當局的底線」，「目的是把這種共識變成一個政治問題」。

台灣《聯合報》披露，蔡英文所證實的駐台美軍，是台美今年首度實施的「特戰合作組」協訓計畫，十餘位具備各類軍事專長的美軍特戰小組官兵，由少、中校軍官作為領隊，以每半年一梯次形式，不斷有小隊接替進駐台灣，協助各軍種特戰部隊提升戰力。但這個協訓編制稱不上「部隊」，也沒有協防意義。

（綜合報導）

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