共機擾我空防 運-8反潛機連續兩日抵我東南空域
空軍公布今（1）日西南空域空情動態，中共解放軍連續兩天派遣運-8反潛機進入我防空識別區，並遠航穿出巴士海峽抵達我東南部外海空域來回擾我空防，我空軍實施反制。
解放軍昨（31）日分別派遣8架定翼軍機進入我西南防空識別區，其中一架運-8反潛機遠航穿出巴士海峽抵達我東部外海空域，部分航程有6架殲-16戰機掩護，防空識別區南側邊緣則有空警-500預警機活動。
今日共軍闖我西南防空識別區的航跡和昨天幾近相同，同樣由1架次運-8反潛機穿出巴士海峽空域，部分航程則改為運-8遠干機掩護，防空識別區南側邊緣則有4架次殲-10戰機闖入。總計今天有6架次共機擾我空防。
空軍司令部表示，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離與防空飛彈追監等反制措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言