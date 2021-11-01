共機擾我空防 運-8反潛機連續兩日抵我東南空域

空軍公布今（1）日西南空域空情動態，中共解放軍連續兩天派遣運-8反潛機進入我防空識別區，並遠航穿出巴士海峽抵達我東南部外海空域來回擾我空防，我空軍實施反制。

解放軍昨（31）日分別派遣8架定翼軍機進入我西南防空識別區，其中一架運-8反潛機遠航穿出巴士海峽抵達我東部外海空域，部分航程有6架殲-16戰機掩護，防空識別區南側邊緣則有空警-500預警機活動。

今日共軍闖我西南防空識別區的航跡和昨天幾近相同，同樣由1架次運-8反潛機穿出巴士海峽空域，部分航程則改為運-8遠干機掩護，防空識別區南側邊緣則有4架次殲-10戰機闖入。總計今天有6架次共機擾我空防。

空軍司令部表示，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離與防空飛彈追監等反制措施。