快訊

疫情下就學貸款可加貸生活費 每學期最高4萬元

才剛放寬防疫限制！越南南部海鮮公司爆「數百人確診」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨/銳捷專案啟動種能訓練 耗資百萬於美軍基地內設處

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「銳捷專案」對美採購M1-A2T「新型戰車」，陸軍耗資百萬在美軍基地內設聯絡處，疑為換裝官兵赴美接受種能訓練所需。圖／美聯社
「銳捷專案」對美採購M1-A2T「新型戰車」，陸軍耗資百萬在美軍基地內設聯絡處，疑為換裝官兵赴美接受種能訓練所需。圖／美聯社

國防部今日發布公告，陸軍耗資144萬2400元台幣向美軍某基地租用連絡官辦公室，自今年起至114年在美設立，疑是「銳捷專案」對美採購M1-A2T「新型戰車」換裝官兵赴美接受種能訓練所需。

這項「租用美陸軍基地連絡官辦公室」採購，是由中華民國軍事代表團向美國在台協會洽購，屬軍售項目。執行日期規劃是今年10月25日至114年3月15日。

比對陸軍對美軍購，有採購肩射剌針的「人攜式短程防空飛彈」案與高效能反裝甲飛彈案，都規劃114年完成接裝。但前者非由陸軍主辦，且接裝起迄日期須於12日另議；後者代名「獵狸專案」的預算，編列到114年。

國軍現役拖式飛彈系統老舊，對海目標攻擊時導線易觸水失效，無法滿足作戰需求。陸軍以「獵狸專案」為名對美採購無線版的拖式飛彈發射系統與飛彈，強化防衛作戰機動打擊或反擊任務成功率。

「獵狸案」採購預算達113億6454萬9737元，採購項目包括：改良式目標獲得系統100套丶TOW-2B RF型飛彈1700枚丶悍馬車100輛及附屬裝備等。規劃在111及113年度陸續交運台灣。但拖式-2B操作方式縱使與拖式1型不同，需要接裝訓練，但可在台擴訓，此類採購過去未聞在美軍中專設辦公室。

不過，陸軍對美採購M1-A2T戰車的「銳捷專案」，自今年起啟動赴美種能訓練作業，將有官兵陸續赴美接受換裝訓練。由於我方所需首批18輛戰車明年起才會開始檢整，需以美軍戰車進行換裝訓練。陸軍耗資百萬在美陸軍基地設立辦公室，料有助順利接裝與訓練。

陸軍 飛彈 美軍

延伸閱讀

獨／台美「陸威專案」交流頻密 海空藍天、碧海案卻貧弱

獨／台美陸威交流強 美軍特戰合作組第三梯明年春抵台

AIT處長重申對台支持「堅若磐石」 美軍在台人數曝光

陸軍士官今收假 在宜蘭營區疑自戕送醫不治

相關新聞

美軍「特戰合作組」 將成常駐台灣協訓編制

陸軍司令徐衍璞訪美返國，現正進行十四天檢疫程序。據證實，此行進一步確立台美兩軍「陸威專案」實施內容，除台美兩軍傳統五種互...

獨/銳捷專案啟動種能訓練 耗資百萬於美軍基地內設處

國防部今日發布公告，陸軍耗資144萬2400元台幣向美軍某基地租用連絡官辦公室，自今年起至114年在美設立，疑是「銳捷專...

海軍新沱江級 將躍居我數量最多軍艦

國防部兩千四百億元海空戰力強化特別預算，包括耗資五九二點七億元，新造十艘沱江級巡邏艦，搭配二○一五年與二○二一年成軍服役...

軍售、情報外 「陸威專案」都能談

台美「陸威專案」實施至今已十八年，成果豐碩，今年並開始派員常駐輔訓我特戰部隊。但台海當前對抗共軍最關鍵的海、空戰力，包括...

獨／台美「陸威專案」交流頻密 海空藍天、碧海案卻貧弱

台美「陸威專案」實施至今已18年，成果豐碩，今年並開始派員長駐輔訓我各軍特戰部隊。但台海當前對抗共軍最關鍵的海、空戰力，...

獨／台美陸威交流強 美軍特戰合作組第三梯明年春抵台

陸軍司令徐衍璞訪美返國，現正進行14天檢疫程序。據證實，此行進一步確立台美兩軍「陸威專案」實施內容，除台美兩軍傳統五種互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。