獨/銳捷專案啟動種能訓練 耗資百萬於美軍基地內設處

國防部今日發布公告，陸軍耗資144萬2400元台幣向美軍某基地租用連絡官辦公室，自今年起至114年在美設立，疑是「銳捷專案」對美採購M1-A2T「新型戰車」換裝官兵赴美接受種能訓練所需。

這項「租用美陸軍基地連絡官辦公室」採購，是由中華民國軍事代表團向美國在台協會洽購，屬軍售項目。執行日期規劃是今年10月25日至114年3月15日。

比對陸軍對美軍購，有採購肩射剌針的「人攜式短程防空飛彈」案與高效能反裝甲飛彈案，都規劃114年完成接裝。但前者非由陸軍主辦，且接裝起迄日期須於12日另議；後者代名「獵狸專案」的預算，編列到114年。

國軍現役拖式飛彈系統老舊，對海目標攻擊時導線易觸水失效，無法滿足作戰需求。陸軍以「獵狸專案」為名對美採購無線版的拖式飛彈發射系統與飛彈，強化防衛作戰機動打擊或反擊任務成功率。

「獵狸案」採購預算達113億6454萬9737元，採購項目包括：改良式目標獲得系統100套丶TOW-2B RF型飛彈1700枚丶悍馬車100輛及附屬裝備等。規劃在111及113年度陸續交運台灣。但拖式-2B操作方式縱使與拖式1型不同，需要接裝訓練，但可在台擴訓，此類採購過去未聞在美軍中專設辦公室。

不過，陸軍對美採購M1-A2T戰車的「銳捷專案」，自今年起啟動赴美種能訓練作業，將有官兵陸續赴美接受換裝訓練。由於我方所需首批18輛戰車明年起才會開始檢整，需以美軍戰車進行換裝訓練。陸軍耗資百萬在美陸軍基地設立辦公室，料有助順利接裝與訓練。