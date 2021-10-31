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共機廣播驅離我空軍 王定宇：乞丐趕廟公

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委王定宇說，中共用廣播驅離國軍是「乞丐趕廟公、打人喊救人」。圖／王定宇辦公室提供
民進黨立委王定宇說，中共用廣播驅離國軍是「乞丐趕廟公、打人喊救人」。圖／王定宇辦公室提供

針對中共軍機近期連續襲擾西南空域，最近卻驅離我空軍，王定宇說，中共用廣播驅離國軍是「乞丐趕廟公、打人喊救人」，是騷擾侵略鄰國的麻煩製造者，喧賓奪主行為除譴責外，也要求中國自制，台海和平穩定需要麻煩製造者的自我約束，希望北京能夠克制自己。

澳洲前總理艾波特昨天表示，中國國家主席習近平甘於冒險，很可能在未來某個時間點封鎖或全面犯台，台海情勢相當嚴峻。民進黨立委王定宇指出，台灣有肩負保護自己責任，感謝國際友人協助及各國政府關心，對台海安全有更大幫助，樂見增進區域和平穩定的努力，也希望習近平和中共當局能夠體會，作為大國崛起，不應以野蠻擴張野心霸凌周邊鄰國，應該做更文明國家，才受國際尊敬，請中國三思不要再做國際麻煩製造者。

王定宇說，感謝艾波特提醒，台海局勢嚴峻完全來自中共和習近平野心，艾波特樂見拜登總統對台灣安全保證，澳洲從2018年以後，台澳關係逐漸升溫，最近澳洲內閣國防部長也特別提出若中國武力犯台，澳洲決定跟美國對台灣共同行動 ，參議院外委會主席也提出澳洲應揚棄一個中國政策，並且與台灣建立正式邦交國家 ，澳洲是內閣制國家，事實上代表的是主流民意、主流政壇意見，可見台澳關係升溫 。

澳洲 台海 中共

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