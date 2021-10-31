海巡4000噸級新竹艦出海廠試 能駐海軍海鷹反潛直升機

潛艦國造工程邁入下一階段，11月3日在台船高雄廠舉行安放龍骨儀式，儀式現場展示台船在外籍顧問協助指導下，生產製造的潛艦船殼，安放龍骨儀式後，各項進口裝備將陸續在廠棚內進行岸測，某國為了本身的商業利益與戰略利益，禁止所出售的裝備與他國裝備組合測試，增加了我方測試難度。岸測無異常後，所有裝備才能夠陸續安裝，這個階段工程難度更高，將有新一批外籍顧問來台協助我方施工。...

2021-10-31 10:26