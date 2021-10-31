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海巡4000噸級新竹艦出海廠試 能駐海軍海鷹反潛直升機

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海委會海岸巡防署興建中的第二艘嘉義級巡防救難艦新竹艦（CG5002），近日頻繁自高雄港出海實施廠試。圖／讀者提供
海委會海岸巡防署興建中的第二艘嘉義級巡防救難艦新竹艦（CG5002），近日頻繁自高雄港出海實施廠試。圖／讀者提供

海委會海岸巡防署興建中的第二艘嘉義級巡防救難艦新竹艦（CG5002），近日頻繁自高雄港出海實施廠試。配備野戰醫院等級醫療設施的新竹艦，可望年底前交艦。

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」全案總經費為426億512萬3千元，計畫建造4艘4000噸級艦丶6艘1000噸級艦丶12艘600噸級巡防艦，以及17艘100噸級巡防艇丶52艘35噸級巡防艇與50艘沿岸多功能艇；行政院更在今年7月增加核定海巡署129億餘萬元經費籌建多艘新型遠洋巡護船，將興建6艘丶3000噸級的新型遠洋巡護船。

海巡首艘4000噸級巡防救難艦嘉義艦在今年4月交艦後，第2艘艦緊接著在今年7月下水，各項測試作業目前符合預期目標，預定在今年年底前交艦。

海巡新型4000噸嘉義級巡防救難艦實際排水量為5044噸、續航力1萬浬，艦上配備2.75吋火箭砲、20機砲等，另有射程120公尺高壓水砲、無人飛行載具等，具備平戰轉換能力。南沙太平島碼進行擴建浚深，一部分就是因應供該型艦泊靠。

海巡嘉義級艦上設置負壓隔離病房，手術室、溫度回復室等緊急醫療救護設備，具有「野戰醫院」功能，另可供海軍反潛直升機、空勤總隊黑鷹直升機駐艦。

海巡署 嘉義 黑鷹直升機

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