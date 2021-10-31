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國軍推動「軍職專長對照民間專長」讓官兵直接換照就業

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部坦承，現行軍職專長的任務與學識技能，尚未與民間職業的知識技能全面對應，致使官兵退後無法依專長迅速進入適當職場；以「食勤兵」為例，工作性質與民間職業「廚師」相同，但軍職專長任務與學識技能僅有4項，與勞動部「廚師」職能基準的知識內涵14項及技能內涵19項無法對應。記者洪哲政／攝影
國防部坦承，現行軍職專長的任務與學識技能，尚未與民間職業的知識技能全面對應，致使官兵退後無法依專長迅速進入適當職場；以「食勤兵」為例，工作性質與民間職業「廚師」相同，但軍職專長任務與學識技能僅有4項，與勞動部「廚師」職能基準的知識內涵14項及技能內涵19項無法對應。記者洪哲政／攝影

據證實，國防部、退輔會正在進行一項「軍職專長對照民間專長」的整合工作，讓全軍官兵藉由系統查詢個人軍中資歷及專長，即可了解未來退役後可銜接的民間職業、證照及職訓班隊等相關轉銜資料；國防部希望協助官兵直接換取民間證照或協助取得證照，讓官兵退役後無縫接軌民間職場。

國防部表示，研究調查影響志願役官兵退役後影響就業的主因，榮民是「年齡限制」及「專長不符」，服役4到9年的第二類退除役官兵則以「不知道適合哪方面工作」、「沒有其他工作經驗」及「相關技能不足」比例最高，「專業及技能」不足導致官兵退役後在就業市場沒有就業機會。

國防部說，因此，規劃在國防部「國軍退除役作業系統」項下建置「軍職專長對照民間專長」專區，讓官兵藉由系統查詢個人軍中資歷及專長，了解未來退役後可銜接的民間職業、證照及職訓班隊等相關轉銜資料，以加強本職學能，退後順利就業。

國防部表示，「軍職專長對照民間專長」專區建置的優點，將依據官兵軍職專長，查詢相關的職業證照以加強本職學能，直接換證或協助取得證照。例如持有軍車駕駛執照者，得依國防部的規定，按持照車種及年資，於退伍時申請退役換照證明或准考證明。並依官兵軍中資歷及專長，轉介相關職業。

國防部指出，系統會主動依官兵軍中專長建議建議職訓班隊，安排官兵參加相關的進修訓練。例如，若要申請船證，未具航海專長資歷者，原需受訓4個月，但凡具有海軍艦艇兵及船舶修護、造船資歷2年以上，可憑資歷證明並補足1個月基礎專長訓練，即可向交通部申請換發船員證。

但國防部坦承，現行軍職專長的任務與學識技能，尚未與民間職業的知識技能全面對應，致使官兵退後無法依專長迅速進入適當職場；以「食勤兵」為例，工作性質與民間職業「廚師」相同，但軍職專長任務與學識技能僅有4項，與勞動部「廚師」職能基準的知識內涵14項及技能內涵19項無法對應，因此希望獲得協助，逐步推動「軍職職能基準認定作業」，使官兵退後無縫接軌職場。

退輔會也表示，該會已就此與國防部、勞動部、經濟部及教育部成立跨部會工作小組，並召開14次會議，共同推動軍職職能基準作業，官兵核定退伍後，專區內轉銜資料及個資，同步傳輸退輔會資訊系統，再由榮服處依當事人專長及需求，提供輔導。目前已協洽勞動部、經濟部及教育部等窗口，取得相關轉銜資料中，後續將持續配合國防部的作業進度，召開跨部會協調會議，協助推動此案各項業務。退輔會將持續與國防部共同推動此案，期使官兵的軍職專長逐步與民間職業證照及職訓班隊相結合，以利官兵退後順利就業。

國防部

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