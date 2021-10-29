美軍協訓符合武統條件？ 邱國正：造成誤解要努力說明清楚

蔡英文總統日前首度證實有部分美國軍人在台灣協助軍隊訓練，國防部長邱國正昨天在立院備詢時，國防部戰規司長李世強向邱提詞「不一樣」。邱國正今天表示，「不一樣」指的是美軍是來協訓的，不是「駐在這」，國防部的理解是有幾位美軍因為有交流、協訓，所以短期駐在這，訓練完後就返國。

邱國正今天在立院受訪時表示，美軍是來協訓的，並非駐在此，為什麼媒體會那樣下標他也不知道，國防部的解讀就是有幾位美軍在此，因為有交流、協訓，人不是來一天就走，會駐在這，短期的，訓練完後就回去。

邱國正說，台美長久以來都有交流，媒體追問這是否是軍事交流檯面化，邱國正說也未必，因為平常就有的交流，沒有什麼檯面化，就是按照正常程序來做，沒有刻意彰顯也沒有刻意隱瞞。

媒體追問，台美軍事交流曝光，是否符合中國大陸武統條件，邱國正說，若造成誤解，就要努力把誤解說明清楚，軍方可以做的就是他已經表達這不是駐部隊，是交流協訓，至於對方要如何評斷不是他能臆測的。

東沙島防務近年受到關注，外媒更報導中共有可能攻擊奪島。邱國正說，國防部會持續注意。

2019年爆發「國安私菸」案，總統府警衛室上校前主任陳敏華記大過，但仍晉升少將。邱國正說，他對陳敏華印象不深刻，國防部的人事作業他都跟下屬說一個標準，只要符合資格就列出，不會漏掉，他到目前為止都沒接到任何關說電話，這個他可以跟大家保證，沒有人跟他說要特別照顧誰，或是哪個缺給誰佔。

至於陳敏華疑似說謊，邱國正說，這當然不妥，軍人要規規矩矩，品德很重要，武德武藝相當重要，個人品德尤其重要。