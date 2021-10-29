【即時短評】渲染美軍協訓成協防 美消費兩岸為政治內需

美國媒體近期接連報導所謂「美軍駐台」論，其實今年確有美軍以「特戰合作組」的新編制，首度以「常駐」形態抵台，但這支部隊實質上僅是一個十餘人由校官率領的特戰小隊，層次低，完全是「協訓」性質，沒有「協防」台灣的意義。

美軍自阿富汗撤軍，姿態急促踉蹌，軍威受創，拜登政權支持度大跌。拜登近期在媒體公開表示美承諾防衛台灣，美媒連帶披露美軍「駐台」，形勢上明顯是政界的配套政治操作。此舉除找回美軍顏面，主要也是為拉抬拜登形象，以表示美國政府對盟國的「義氣」依然，在當前「首惡」中國大陸前仍能昂然屹立。

美軍自阿富汗撤軍，軍事資源經內部攻防，自中東轉而投注到印太司令部，以因應南海情勢。今年美國安全合作旅部分兵力在我方將領協調下抵湖口為進訓的陸軍聯合兵種營協訓，即是指標之一。但以美軍進駐阿富汗的規模，與在台灣駐訓的美軍數量相較，無異「九牛一毛」，根本不同一個檔次。美方披露模糊資訊，卻不明確指出此案本質，交由美媒炒作營造，顯是因應國內政情所需，以挑動共軍敏感神經來因應「內需」的政治操作。

只是，美國華盛頓郵報資深記者伍華德和政治記者科斯塔曾在新書「危急關頭」揭露，美國前總統川普執政最後幾個月，美軍參謀首長聯席會議主席密利上將擔心川普言行可能引爆美「中」戰爭，曾兩度打機密電話給中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上將，保證美國無意動武。這項情資，讓外界懷疑美軍與共軍強硬開戰的決心。

但隨著拜登支持度低落，升高與中共對峙，對當下的美國拜登政府而言，顯然也是一門拉抬支持度的「好生意」。只是政治操作歸政治操作，君不見拜登公開表示承諾防衛台灣後，國務院系統對外忙不迭裝傻迴避，顯係兩面手法。這種「內政需求」，相信兩岸都看得懂，不需隨著起舞。

美軍「特戰合作組」進駐台灣，與過去不同的，是其「常駐」形態，在「協訓」部隊上確有其指標性意義，但完全沒有「協防」性質，實質意義與過去的台美軍事交流無異，有仗還是要國軍自己打。我們固然樂見美軍加強對台灣部隊訓練的協助，甚至希望強化能量，藉由軍機艦密集巡航，協助鞏固台海區域情勢。但對以空泛資訊挑釁中共藉以獲利、徒然消費兩岸關係的政治操作，敬謝不敏。不管對美國或對我們的當政者而言，都是如此。