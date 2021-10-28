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海巡淡水艦交艦 官警接受「戰系裝備」訓練部署北部

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海委會海岸巡防署昨日在高雄舉行600噸級巡邏艦「淡水艦」交船及「旗津艦」命名下水聯合儀式。圖為淡水艦。圖／海巡署提供
海委會海岸巡防署昨日在高雄舉行600噸級巡邏艦「淡水艦」交船及「旗津艦」命名下水聯合儀式。圖為淡水艦。圖／海巡署提供

海委會海岸巡防署昨日在高雄舉行600噸級巡邏艦「淡水艦」交船及「旗津艦」命名下水聯合儀式。海巡署表示，「淡水艦」已完成各式航儀設備及航海操船訓練，另交船後將安排接艦人員進行「戰系裝備教育訓練」，完成海上實彈射擊後，將立即加入北部地區機動海巡隊行列，執行北部海域護漁及維權任務。

海巡署表示，「安平級巡防艦(600噸級)-第3艘淡水艦交船暨第4艘旗津艦命名下水聯合典禮」今日在高雄中信造船股份有限公司高鼎廠舉行，由與會立委韓碧祥董事長共同主持，海委會主委李仲威、海巡署長周美伍與會，並由民進黨立委管碧玲完成旗津艦下水擲瓶儀式，為持續興建中的「旗津艦」祈福。

海巡署披露「淡水艦」艦長向立委解說指出，淡水艦是以海軍沱江艦藍圖為基礎進行改良設計，蒲福風力耐受級數已提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120米的高壓水砲；另配合海巡任務需要，於舷側處增設救難作業區，搭載獨立作業的警備救難艇，可執行海上救生救難、越界陸船登檢及驅離等勤務。武器系統方面，該型艦配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門(2管) 20機砲遙控砲塔，並預留平戰轉換管線等裝備，有效捍衛海疆。

海巡署表示，「淡水艦」原定於本(110)年12月31日前完成驗收交船，在海巡署及中信公司的共同努力下，工程進度順利圓滿，提前於今日辦理交船儀式。「淡水艦」已完成各式航儀設備及航海操船訓練；另交船後將安排接艦官警進行戰系裝備教育訓練，完成海上實彈射擊後，立即加入北部地區機動海巡隊行列，執行北部海域護漁及維權任務。

海巡署同時指出，由海巡同仁票選命名的「旗津艦」，是第4艘安平級巡防艦，該艦未來將配置於南部地區機動海巡隊，執行南方海域巡弋任務。

海巡署表示，安平巡邏艦預留16枚雄二或雄三飛彈空間及系統管線，平時執行勤務不裝載，遇戰時狀況，由海軍迅速換裝反艦飛彈模組，並由海軍派員上艦執行飛彈戰備任務。

海巡署 雄三飛彈

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