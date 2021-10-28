邱國正：強化東南沙六項戰力 向官兵下令與島共存亡

對於東南沙防務，國防部長邱國正上午表示，他曾對駐在官兵指示：一定要與島共存亡，因我死則國生，你要活的話，國家就很麻煩，就完蛋了，國軍要有信心堅守到底，並且強化讓它有「毒蛙」的戰力。

邱國正上午受邀列席立法院外交及國防委員會，以「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題，提出報告。國民黨立委陳以信、民進黨立委趙天麟都對南沙防務提出關切，陳以信說，現在全世界都在看東沙防務，他建議外委會排定考察東南沙，邀邱國正一起過去，由部長親自視導防務，邱國正說，國防部定期都派人督導東南沙防務，東沙島也有國軍駐在。

美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）兵棋推演模擬中共進犯台灣管轄的東沙島，並在日前發布報告指出，美台難以在不升高危機的情況下強迫中共軍隊撤退。但報告建議採用「毒蛙」戰略，讓中共奪取這些島嶼的企圖從一開始就在軍事上、經濟上和政治上變得非常痛苦，以至於脅迫或侵略的成本將大於收益，以對抗中共侵略台灣外島。

對於東沙島與太平島有無信心防衛起來？邱國正表示，國軍對東沙島與太平島防衛，會持續強化有形戰力，包含偵蒐、指通、打擊力與後支力。他說，東沙是個小島，只要熟稔防務，知道位置，持續強化有形戰力。

他披露，他對外島返台官兵或透過視訊會議，他都鼓舞：一定要與島共存亡，因我死則國生，你要活的話，國家就很麻煩，就完蛋了，國軍要有信心堅守到底，並且強化讓它有「毒蛙」的戰力。

對於美方擔心中共會攻打東沙或太平島，邱國正表示，他擔心中共每個舉措，「我都擔憂」。對東沙有無特別在意，他說都列為演練的範圍之一。對共軍用各種武力佔領，有信心奪回嗎？邱國正表示，國軍堅持到底要防守。對國家領土會捍衛到底，這是國家尊嚴、國軍的責任。