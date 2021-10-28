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當前台海情勢究竟如何？ 外交、國防、陸委會不同調

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
立法院外交及國防委員會28日邀請國防部、外交部、陸委會報告「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」並備質詢。記者呂佳蓉／攝影
立法院外交及國防委員會28日邀請國防部、外交部、陸委會報告「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」並備質詢。記者呂佳蓉／攝影

立法院外交及國防委員會28日邀請國防部、外交部、陸委會報告「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」並備質詢，但三部會提出的報告對當前台海局勢的看法卻不相同。

立委羅致政指出，這次委員會題目定出來後，許多外媒、駐台大使等都來詢問報告內容，國際社會都在關注台灣的立場與主張，來讓各國與媒體做正確的資訊分析。不過，報告出來後卻讓他覺得：「很可惜」。

羅致政說，蔡英文總統在CNN的訪問上稱，「中國威脅與日俱增」，但三分報告對台海局勢的評估卻不相同。

其中，外交部指出：「近期中國威脅行徑已升高台海及區域緊張情勢」；

國防部表示：「受到中共武力擴張與加大對台軍事施壓的影響，台海情勢嚴峻且呈現不穩定的狀態」；

然而，陸委會的報告卻稱：「整體評估目前台海情勢未持續急遽升高」。

羅致政質問，到底誰對？到底現在情勢怎麼樣？

對此，國防部長邱國正說，國防部針對目前情勢，的確比較呈現不穩定；外交部次長田中光也表示，從各國對台支持，台灣海峽的和平與穩定引起大家關注，台海局勢有增高。

唯獨陸委會副主委邱垂正堅稱，中共對台加緊威嚇，但最近情勢未「急遽」升高。

羅致政追問，「那你跟前面的外交部與國防部不太一樣耶！」邱垂正仍表示，「整個緊張情勢有增加，但如以階段，並沒有急遽升高」。

羅致政則說，「所以重點是『急遽』？在說文解字嗎？」羅致政強調，他只是要提醒各位，不要傳遞與事實不符、矛盾、不一致的訊息。總統說的應是最權威的說法，希望政府部門要積極主動提出我方的看法。

台海 羅致政 國防部

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