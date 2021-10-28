蔡總統稱美軍駐台恐引誤會 各部會無法證實

「蔡總統不能亂說『美軍駐台』，恐引發兩岸擦槍走火！」藍委江啟臣28日質詢時針對蔡英文總統接受CNN專訪時，透露「美軍駐台」的消息，詢問國防部、外交部與陸委會實際狀況。但國防部長邱國正、外交部次長田中光與陸委會主委邱垂正都無法證實「美軍駐台」，讓江啟臣非常不滿，要求3個部會給個解釋。

官員不知蔡總統態度

江啟臣表示，台灣有媒體針對蔡總統接受CNN專訪，下標說「蔡總統首次透露美軍駐台」，這樣是否正確？但邱國正與田中光、邱垂正並未做出明確回應，邱垂正僅表示，美方與台灣向來都有軍事交流，但江啟臣持續追問是否為整個部隊駐台時，邱國正卻支支吾吾，並未清楚交代。

這讓江啟臣非常不滿，質疑3人都要與總統開國安會議，為何卻對蔡總統接受專訪的表態沒有掌握？且中共過去多次表明，若有外國軍隊駐台將不排除動武，蔡總統是歷任總統以來首位敢這樣表態的總統，加上各國對台海局勢的關注比以前更多，外交部居然沒有針對台海現狀是否改變進行評估。

他也質疑陸委會，為避免出現政治誤判與擦槍走火，兩岸是否有溝通管道？邱垂正回答說，會依循相關管道，私下也有其他管道；不過江啟臣直言，陸委會這樣講更讓人擔心，他希望3個部會回去趕快針對蔡總統的專訪表態發出公開聲明，否則此時在兩岸40年最危險的局勢下，就會有爆發戰爭的可能。

應對外澄清國軍精良

藍委溫玉霞則以華爾街日報近日對台灣國軍的報導質疑，該報導內說台灣國軍的素質低落、訓練不足，難以對抗中共入侵台灣，是否屬實？邱國正嚴正駁斥表示，此報導引用許多匿名來源，內文也以模糊的方式陳述，「我對國軍是非常有信心的」，至於是否要對此發布聲明回應？邱說，相關說法很多，逐一回應會有被牽著走的感覺，會再評估。

藍委馬文君也質疑，美國總統拜登近日說會協防台灣，但國務院隨後又說會遵守一中政策，台灣應該聽誰的？邱國正則強調，台灣的國防不會假手他人，自己就會準備好，不會等到外援來台才會啟動某項軍事計畫。江啟臣則詢問台灣2022年是否願意參加環太平洋軍演？邱國正說當然願意。

【更多精采內容，詳見 】