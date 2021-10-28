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共軍奪我東沙？ 邱國正：演習中有針對各種可能狀況

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
國防部長邱國正28日在立院外交與國防委員會備詢。記者呂佳蓉／攝影
國防部長邱國正28日在立院外交與國防委員會備詢。記者呂佳蓉／攝影

針對共軍對台是否會有局部侵略性行動，如奪取我東沙島？國防部長邱國正表示，國軍平常任何演習都會針對可能的狀況，這些都在想定之中。

民進黨籍立法委員王定宇28日在立院外交與國防委員會質詢邱國正，我方在2016年起，每年都會發布中共軍力白皮書。在2019年之前的白皮書都未提及局部性侵略攻擊東沙，而2019年的中共軍力白皮書第42頁特別點出的解放軍對台可能行動，卻有奪戰東沙的項目。

王定宇提出，共軍謀奪東沙，我方應有準備動作，共軍謀奪東沙與攻擊台灣不同，包含集結兵力的人數、後勤補給等徵候都不同，共軍謀奪東沙是否會有徵兆？對此，邱國正回應稱，任何一項軍事行動前都會有徵候，我方都密切注意，包含軍事、輿情徵候等。

王定宇追問，最近有兩架解放軍直升機罕見出現我西南空域進行騷擾行動，分別為「武直-10」及「米17」，這是否與局部性侵略相關？邱國正則說，軍方對任何一個計畫都會根據敵可能行動，很多可能都有列出來，這也會有關聯。

至於我方從2019年開始有無針對中共的局部性侵略有準備？邱國正表示，東沙的狀況從2018年知道以後，就開始持續強化工作，是自我防衛能力的強化。我方也不會讓對方「不費一槍一彈」就搶奪東沙，國防部長不會讓這件事情發生。

對於我方的飛彈能力，包含對空、對海、對陸有無含蓋到東沙周邊？邱國正說，「這不宜在這談」。

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